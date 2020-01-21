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Врачи оценили состояние трех пострадавших в пермском хостеле
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РИА Новости

Врачи оценили состояние трех пострадавших в пермском хостеле

14:07 21.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
УФА, 21 янв – РИА Новости. Врачи ожогового центра Перми видят положительную динамику в состоянии трех пострадавших при затоплении горячей водой мини-отеля "Карамель", сообщил в социальной сети врач больницы Владимир Грихутик.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии, 21 произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы. Еще трое пострадавших – два спасателя и администратор отеля – отказались от госпитализации. В инциденте разбираются следователи и надзорные органы.
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Ранее сообщалось, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"На вторые сутки состояние пациентки остается тяжелым, стабильным, с положительной динамикой. Больная находится в отделении реанимации. Состояние мужчин остается стабильным, с положительной динамикой", - прокомментировал ситуацию Грихутик на странице министра здравоохранения края Оксаны Мелеховой в Instagram.

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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеРоссияПермьПроисшествия
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