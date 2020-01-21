Врачи оценили состояние трех пострадавших в пермском хостеле

УФА, 21 янв – РИА Новости. Врачи ожогового центра Перми видят положительную динамику в состоянии трех пострадавших при затоплении горячей водой мини-отеля "Карамель", сообщил в социальной сети врач больницы Владимир Грихутик.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии, 21 произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы. Еще трое пострадавших – два спасателя и администратор отеля – отказались от госпитализации. В инциденте разбираются следователи и надзорные органы.
Ранее сообщалось, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
"На вторые сутки состояние пациентки остается тяжелым, стабильным, с положительной динамикой. Больная находится в отделении реанимации. Состояние мужчин остается стабильным, с положительной динамикой", - прокомментировал ситуацию Грихутик на странице министра здравоохранения края Оксаны Мелеховой в Instagram.