Врачи оценили состояние трех пострадавших в пермском хостеле

Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии, 21 произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы. Еще трое пострадавших – два спасателя и администратор отеля – отказались от госпитализации. В инциденте разбираются следователи и надзорные органы.