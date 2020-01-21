Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T14:03+0300
https://ria.ru/20200121/1563671043.html
СК ищет главу компании, чьи работники погибли при пожаре под Томском
https://cdn22.img.ria.ru/images/156365/50/1563655076_0:0:974:548_1036x0_80_0_0_c89d9fb8ba1007eac0ef2f362b6b8d1c.jpg
РИА Новости

СК ищет главу компании, чьи работники погибли при пожаре под Томском

14:03 21.01.2020
274
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в Томской области
Пожар в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в Томской области
НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Следователи СК РФ устанавливают местонахождение директора компании по переработке древесины, чьи работники в ночь на вторник погибли при пожаре, проведены обыски в офисе компании и миграционном отделе по городу Асино, сообщает следственное управление СК РФ по Томской области.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека сумели спастись. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
Следственные действия на места пожара в доме в Томской области
Вчера, 11:39
СК опубликовал видео с места пожара в Томской области
"В ООО "Гринвуд" и в УФМС по городу Асино произведены обыски, в ходе которых изъята представляющая для следствия интерес документация. Устанавливается местонахождение директора ООО "Гринвуд", выполняются иные следственные действия", - говорится в сообщении.
В следственном управлении отметили, что в рамках расследования дела о "причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские, генотипические и пожаротехническая экспертизы.
На месте происшествия работает следственная группа из четырех следователей и трех следователей-криминалистов под руководством следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел томского СУСК Станислава Богданова.
Пожар в жилом доме в Томской области
Вчера, 10:20
Прокуратура начала проверки после пожара в Томской области
111301
Обсудить 2
Пожар на томской лесопилкеСледственный комитет РФТомская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Врачи оценили состояние трех пострадавших в пермском хостеле
Полиция в Испании
В Испании задержали россиянина, разыскиваемого за захват заложника
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Минск будет стремиться поставлять из России 30-40% необходимой нефти
Здание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
Путин утвердил структуру и состав нового правительства
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов
В ВМФ рассказали о перспективах вооружения фрегатов "Цирконом"
Школьная столовая
В Сочи мошенница похитила средства, выделенные на школьное питание
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, США. Стоп-кадр видео
В Калифорнии сняли вирусное видео с огненным водопадом
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
Здание МИД Польши
Польша готова возобновить работу группы по сложным вопросам с Россией
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием"
Сотрудник пожарной службы
В Красноярском крае загорелся склад с пиломатериалами
Сотрудник полиции
В Москве сын скальпировал мать во время ссоры, сообщили СМИ
Сотрудник полиции
Подросток в ХМАО угнал после дискотеки три машины
Задержание мошенников, пытавшихся продать пост мэра одного из городов в Дагестане
В Дагестане мошенники продавали пост мэра за десять миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Лента новостейМолния