СК ищет главу компании, чьи работники погибли при пожаре под Томском

НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Следователи Следователи СК РФ устанавливают местонахождение директора компании по переработке древесины, чьи работники в ночь на вторник погибли при пожаре , проведены обыски в офисе компании и миграционном отделе по городу Асино, сообщает следственное управление СК РФ по Томской области

Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека сумели спастись. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.

"В ООО "Гринвуд" и в УФМС по городу Асино произведены обыски, в ходе которых изъята представляющая для следствия интерес документация. Устанавливается местонахождение директора ООО "Гринвуд", выполняются иные следственные действия", - говорится в сообщении.

В следственном управлении отметили, что в рамках расследования дела о "причинении смерти по неосторожности двум и более лицам" устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские, генотипические и пожаротехническая экспертизы.