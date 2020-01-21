Минск будет стремиться поставлять из России 30-40% необходимой нефти

МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Белоруссия будет стремиться поставлять с российского рынка только 30-40% от необходимых объемов нефти, при этом еще около 30% Минск намерен завозить с Балтики и 30% - через Украину, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко

Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщает Sputnik Беларусь

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - сказал Лукашенко.

По его словам, экономические условия, в которых республика вынуждена работать, усложняются. Лукашенко отметил, что из-за введения РФ налогового маневра в нефтяной отрасли "неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов". "НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - сказал он.

Перед участниками совещания Лукашенко поставил ряд вопросов относительно прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях. Президент также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским.

Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что ожидает скорых договоренностей на этот счет, при этом рассматривается возможность поставок из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" заявил РИА Новости, что страна закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена в двадцатых числах января через порт в литовской Клайпеде на НПЗ "Нафтан".