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Союзное государство
2020-01-21T14:21+0300
https://ria.ru/20200121/1563671019.html
Минск будет стремиться поставлять из России 30-40% необходимой нефти
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РИА Новости

Минск будет стремиться поставлять из России 30-40% необходимой нефти

14:03 21.01.2020 (обновлено: 14:21 21.01.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МИНСК, 21 янв – РИА Новости. Белоруссия будет стремиться поставлять с российского рынка только 30-40% от необходимых объемов нефти, при этом еще около 30% Минск намерен завозить с Балтики и 30% - через Украину, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
Такое заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, сообщает Sputnik Беларусь.
"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - сказал Лукашенко.
По его словам, экономические условия, в которых республика вынуждена работать, усложняются. Лукашенко отметил, что из-за введения РФ налогового маневра в нефтяной отрасли "неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов". "НПЗ столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и, что немаловажно, своих инвестиционных программ, направленных на развитие производства", - сказал он.
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Перед участниками совещания Лукашенко поставил ряд вопросов относительно прогнозов развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов на ближайшее время и среднесрочную перспективу, действий для упреждения возможных негативных тенденций, резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов в складывающихся условиях. Президент также поинтересовался, как выполняется его требование об организации поставок нефти, альтернативных российским.
Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что ожидает скорых договоренностей на этот счет, при этом рассматривается возможность поставок из Украины,  Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" заявил РИА Новости, что страна закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена в двадцатых числах января через порт в литовской Клайпеде на НПЗ "Нафтан".
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Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 и 2020 году - по 400 миллионов долларов дополнительных издержек из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. А по данным "Белнефтехима", стоимость нефти для НПЗ Белоруссии из-за этого в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ну флаг Луке в руки. Он уже Норвежскую нефть купил минимум на 20% дороже, и это без учёта доставки. Дальше больше. Пусть покупает на стороне. В этом его праве никто ограничивать не собирается. А то как он будет потом объяснять своему населению почему все товары резко подорожают и естественно будут дорожать и далее, а доходы от нефтепереработки уйдут в глубочайший минус, это уж его проблемы, которые ему придется решать в одиночку.
21 января, 14:14
JonnJrCarter
1110003
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