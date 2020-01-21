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В Испании задержали россиянина, разыскиваемого за захват заложника
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РИА Новости

В Испании задержали россиянина, разыскиваемого за захват заложника

13:59 21.01.2020
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкПолиция в Испании
Полиция в Испании
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Полиция в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 21 янв – РИА Новости. Испанская полиция задержала в провинции Малага гражданина России, который был объявлен в общеевропейский розыск Германией.
В сентябре 2019 года мужчина был доставлен из тюрьмы в больницу города Гюнцбург (Бавария), где захватил медсестру в качестве заложника, говорится в сообщении Национальной полиции. Приставив к ее горлу самодельный нож, он ушел из больницы и скрылся. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях против людей, захвате заложников и неисполнении приговора.
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"Немецкие власти определили его как вооруженного и склонного к насилию человека, а также как переносчика инфекционных заболеваний, указав, что он без колебаний нападет и укусит в случае, если его обнаружат сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Немецкие правоохранительные органы установили, что он находится в Испании, постоянно меняя место пребывания, и что ему оказывают помощь другие выходцы из России. В итоге испанские правоохранительные органы обнаружили его в курортном городе Нерха, где он жил как нищий. В момент задержания мужчина находился в палатке вместе с несколькими соотечественниками. При нем не было документов.
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