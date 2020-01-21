В Испании задержали россиянина, разыскиваемого за захват заложника

В сентябре 2019 года мужчина был доставлен из тюрьмы в больницу города Гюнцбург (Бавария), где захватил медсестру в качестве заложника, говорится в сообщении Национальной полиции. Приставив к ее горлу самодельный нож, он ушел из больницы и скрылся. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях против людей, захвате заложников и неисполнении приговора.

"Немецкие власти определили его как вооруженного и склонного к насилию человека, а также как переносчика инфекционных заболеваний, указав, что он без колебаний нападет и укусит в случае, если его обнаружат сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Немецкие правоохранительные органы установили, что он находится в Испании, постоянно меняя место пребывания, и что ему оказывают помощь другие выходцы из России. В итоге испанские правоохранительные органы обнаружили его в курортном городе Нерха, где он жил как нищий. В момент задержания мужчина находился в палатке вместе с несколькими соотечественниками. При нем не было документов.