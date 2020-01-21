Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T13:55+0300
https://ria.ru/20200121/1563670808.html
Число погибших в ДТП в Москве за 10 лет сократилось
https://cdn24.img.ria.ru/images/156012/07/1560120782_0:153:2987:1833_1036x0_80_0_0_2b71008e7a94026e051645e76ab59509.jpg
РИА Новости

Число погибших в ДТП в Москве за 10 лет сократилось

13:55 21.01.2020
138
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП в Москве сократилось на 42% в сравнении с 2010 годом, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
"Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Количество жертв ДТП сократилось на 5,4% по сравнению с 2018 годом и на 42% по сравнению с 2010 годом", - говорится в материалах.
Отмечается, что социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тысяч населения) снизился практически в 2 раза – с 6,6 в 2010 году до 3,5 в 2019 году.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
310003
Обсудить 1
Правительство г. МосквыМоскваОбщество
Рекомендуем
Полиция в Испании
В Испании задержали россиянина, разыскиваемого за захват заложника
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов
В ВМФ рассказали о перспективах вооружения фрегатов "Цирконом"
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
ЦОДД призвал москвичей к осторожности на дорогах из-за непогоды
Петр Толстой
Россия может выдвинуть кандидатуру Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ
Пожар в Томской области
СК ищет главу компании, чьи работники погибли при пожаре под Томском
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова поблагодарила Чайку за совместную работу
Больное сердце
Ученые назвали новую причину инфарктов
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ратифицировала соглашение с Анголой по космосу
Дети на занятии в школе
Министерство просвещения оценило идею о введении педагогической тайны
Производство напитков в пластиковой таре
В ГД предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары
Задержание мошенников, пытавшихся продать пост мэра одного из городов в Дагестане
В Дагестане мошенники продавали пост мэра за десять миллионов рублей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ратифицировала доппротокол к уставу Всемирного почтового союза
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
Краснов выступил за индивидуальный подход в кадровой политике ГП
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
02:45В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Лента новостейМолния