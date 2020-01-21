Число погибших в ДТП в Москве за 10 лет сократилось

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП в Москве сократилось на 42% в сравнении с 2010 годом, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
"Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Количество жертв ДТП сократилось на 5,4% по сравнению с 2018 годом и на 42% по сравнению с 2010 годом", - говорится в материалах.
Отмечается, что социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тысяч населения) снизился практически в 2 раза – с 6,6 в 2010 году до 3,5 в 2019 году.