В ВМФ рассказали о перспективах вооружения фрегатов "Цирконом"

"Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдет модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные "детские болезни". Сейчас его испытания проходят успешно. Пока мы ставим на все корабли "Калибры" и параллельно будем испытывать "Циркон", - сказал Евменов.