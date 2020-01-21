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В ВМФ рассказали о перспективах вооружения фрегатов "Цирконом"
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РИА Новости

В ВМФ рассказали о перспективах вооружения фрегатов "Цирконом"

13:51 21.01.2020 (обновлено: 14:13 21.01.2020)
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© Фото : ВМФ РоссииГлавнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов
© Фото : ВМФ России
Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
"Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдет модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные "детские болезни". Сейчас его испытания проходят успешно. Пока мы ставим на все корабли "Калибры" и параллельно будем испытывать "Циркон", - сказал Евменов.
На вопрос о временных рамках принятия на вооружение "Циркона" собеседник агентства ответил: "В ближайшие годы".
В настоящее время в боевом составе ВМФ РФ находятся фрегаты новых проектов 11356 и 22350.
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ЦирконНиколай ЕвменовРоссияВМФ РФВ мире
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