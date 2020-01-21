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Министерство просвещения оценило идею о введении педагогической тайны
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РИА Новости

Министерство просвещения оценило идею о введении педагогической тайны

13:51 21.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на занятии в школе
Дети на занятии в школе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Дети на занятии в школе. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Введение педагогической тайны, которое позволило бы родителям без опасений информировать учителей о здоровье своих детей, помогло бы эффективнее заботиться о нем и правильно рассчитывать нагрузки, заявили в Минпросвещения.
Ранее газета "Известия" сообщила, что рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выдвинула предложение ввести для всех специалистов в сфере образования понятие педагогической тайны – запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.
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В министерстве просвещения отметили, что находятся в тесном взаимодействии с Минздравом для расширения обмена информацией для педагогов о фактическом состоянии здоровья детей по согласованию с родителями.
"Это приведет к усилению здоровьесбережения учащихся в образовательном процессе и поможет корректировать предел допустимых нагрузок на ребенка, включая, например, занятия физической культурой", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения.
В ведомстве также подчеркнули, что по этому вопросу есть несколько инициатив, но решение еще не принято. "Такое предложение было, но оно пока не рассмотрено, и в ближайшее время его рассмотрение в рамках координационного совета не планируется. На данный момент это сложный дискуссионный вопрос, его необходимо обсудить на различных площадках и с разными группами населения", - рассказали РИА Новости в секретариате и.о. вице-премьера Татьяны Голиковой.
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Министерство просвещения РоссииЗдоровье - ОбществоРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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