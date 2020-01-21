Министерство просвещения оценило идею о введении педагогической тайны

В министерстве просвещения отметили, что находятся в тесном взаимодействии с Минздравом для расширения обмена информацией для педагогов о фактическом состоянии здоровья детей по согласованию с родителями.

В ведомстве также подчеркнули, что по этому вопросу есть несколько инициатив, но решение еще не принято. "Такое предложение было, но оно пока не рассмотрено, и в ближайшее время его рассмотрение в рамках координационного совета не планируется. На данный момент это сложный дискуссионный вопрос, его необходимо обсудить на различных площадках и с разными группами населения", - рассказали РИА Новости в секретариате и.о. вице-премьера Татьяны Голиковой.