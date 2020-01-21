Госдума ратифицировала соглашение с Анголой по космосу

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Государственная Дума во вторник ратифицировала соглашение между правительствами России и Анголы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту, соглашение было подписано 4 апреля 2019 года в Москве в рамках государственного визита президента Анголы в Россию.

"Целью соглашения является создание правовой и организационной основ для развития сотрудничества с Республикой Ангола в области осуществления совместной космической деятельности в мирных целях посредством планируемой реализации долгосрочных программ и проектов", - говорится в документе.

Поясняется, что соглашение носит рамочный характер и определяет основные условия двусторонних отношений в области космической деятельности, обеспечивая регулирование порядка охраны интеллектуальной собственности, обмена информацией, осуществления экспортного контроля, таможенных операций с оговоренной категорией товаров специального назначения.

Отмечается, что при этом общее руководство деятельностью в рамках соглашения и ее координацию будут осуществлять назначаемые сторонами компетентные органы: государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" и министерство связи и информационных технологий совместно с министерством высшего образования, науки и техники Анголы при координирующей роли первого.

Сообщается, что соглашение призвано придать импульс взаимовыгодному сотрудничеству РФ и Анголы в таких перспективных областях, как спутниковая навигация, включая, в частности, размещение российских квантово-оптических, беззапросных радиотехнических измерительных станций ГЛОНАСС на территории Анголы.