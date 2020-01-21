"Продам любую базу данных (недорого)". Сколько стоит узнать о нас всё

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Истории.doc "Продам любую базу данных (недорого)". Сколько стоит узнать о нас всё

"Разово и на постоянной основе предлагаю Вам банковские карты, оформленные на номиналов Москвы. Вопросы в ЛИЧКУ!" Так выглядит типичное предложение о продаже данных на форуме. Продают паспортные сведения, СНИЛС, ИНН. Предлагают пробить человека по всевозможным базам. Как наши данные оказываются в открытом доступе, и кто зарабатывает на их продаже?