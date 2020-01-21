Ученые разработали новый метод наблюдения за раком груди

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ученые разработали новый метод сканирования с помощью намагниченных молекул, позволяющий в режиме реального времени наблюдать, какие области опухоли молочной железы активны и в какой степени. Описание опубликовано в журнале Ученые разработали новый метод сканирования с помощью намагниченных молекул, позволяющий в режиме реального времени наблюдать, какие области опухоли молочной железы активны и в какой степени. Описание опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Британские ученые из Центра исследования рака в Кембридже и Департамента радиологии Кембриджского университета впервые продемонстрировали на практике, что технику сканирования, называемую гиперполяризованным отображением углерода-13, можно использовать для мониторинга рака молочной железы.

Пируват углерода — соль пировиноградной кислоты, является конечным продуктом расщепления глюкозы и других сахаров. В ходе исследования ученые гиперполяризовали, или другими словами, намагничивали пируват углерода-13 — меченую изотопом тяжелого углерода молекулу природного пирувата. Для этого они охлаждали его до температуры, всего на один градус превышающей абсолютный ноль, — до -272 градусов Цельсия — и подвергали его воздействию чрезвычайно сильных магнитных полей и микроволнового излучения.

Оттаявший после обработки материал ученые растворяли в растворе для инъекций, который затем вводили пациентам перед МРТ-сканированием. Намагниченные молекулы пирувата углерода-13 увеличивали силу сигнала в 10000 раз, и все детали опухоли были хорошо видны на скане.

Методика была проверена на семи пациентах с различными типами и степенями рака молочной железы. Благодаря новому методу, ученые получили возможность не только точнее определить размер, тип и степень развития опухоли, но и, наблюдая в режиме реального времени, как опухоль метаболизирует пируват, определить, насколько быстро и агрессивно развивается рак.

Новый метод сканирования также более детально, по сравнению с традиционной МРТ, отображает "топографию" опухоли, показывая различия в метаболизме между ее областями.

"Это одна из самых подробных картинок метаболизма рака молочной железы, которую нам когда-либо удавалось получить. Мы буквально видим, как опухоль "дышит", — приводятся в пресс-релизе Центра исследования рака слова руководителя исследования Кевина Бриндла (Kevin Brindle). — В сочетании с современными достижениями в области генетического тестирования, этот метод сканирования в будущем позволить врачам лучше адаптировать лечение для каждого человека и контролировать, как пациенты реагируют на лечение, например, на химиотерапию".

Исследователи использовали новый метод для измерения скорости перехода пирувата в лактат. Данное превращение является частью метаболических процессов, которые производят энергию и строительные блоки для создания новых клеток.

Опухоли имеют другой метаболизм по сравнению со здоровыми клетками и вырабатывают лактат быстрее. Эта скорость также варьируется между опухолями и между различными областями одной и той же опухоли. Авторы показали, что мониторинг этого преобразования в режиме реального времени может быть использован для определения типа и агрессивности рака молочной железы.

© Фото : Cancer Research UK Обычный снимок опухоли молочной железы (слева) и снимки, сделанные новым методом, показывающие сигнал пирувата (в центре) и лактата (справа) © Фото : Cancer Research UK Обычный снимок опухоли молочной железы (слева) и снимки, сделанные новым методом, показывающие сигнал пирувата (в центре) и лактата (справа)

"Этот захватывающий процесс сканирования может предоставить новую информацию о метаболическом статусе опухоли каждого пациента после постановки диагноза, что поможет врачам определить наилучший курс лечения, — говорит Чарльз Свантон (Charles Swanton), еще один автор исследования. — И простое, неинвазивное сканирование может периодически повторяться во время лечения, давая представление о том, есть ли результат, нужно ли переходить на более интенсивное лечение или, наоборот, уменьшить дозу".