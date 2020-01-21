Россия может выдвинуть кандидатуру Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российская делегация намерена предложить кандидатуру заместителя председателя Госдумы Петра Толстого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщила советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.
Как сообщила Кашеварова в своем Telegram-канале, делегация от Госдумы примет участие в работе ПАСЕ, вопрос о ее направлении обсуждался на Совете Думы в понедельник, 20 января.
"Кандидатура Петра Толстого была предложена председателем Госдумы Володиным Совету ГД на выдвижение вице-спикером ПАСЕ. Этот вопрос обсуждался и во время недавней встречи Володина с (Лилиан Мори) Паскье (председатель ПАСЕ), и она выразила поддержку. Петр Олегович пользуется авторитетом среди коллег, последовательно отстаивает интересы РФ, глава нашей делегации в ПАСЕ", - написала она.
Также она отметила, что глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий займется дальнейшим выстраиванием отношений с международными структурами, в том числе и в ПАСЕ.
Как уточнил РИА Новости сам Толстой, делегация РФ намерена в ходе зимней сессии ПАСЕ выдвинуть его кандидатуру на пост вице-спикера Ассамблеи.
Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 27 по 31 января.
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Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. ПАСЕ 26 июня 2019 года в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.