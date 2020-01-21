Москва поддержала ведущего производителя гофрокартона

"В 2017 году компании присвоен статус промышленного комплекса, что дало ей право на получение льгот по налогу на прибыль, недвижимое имущество и землю. Одной из преференций такого статуса также является возможность получить льготный заем в столичном фонде. Благодаря полученным средствам предприятие запустит новую линию, которая заменит две существующие. При выходе на максимальную производительность планируется получить дополнительно более 400 миллионов рублей выручки в год, а сумма налоговых отчислений в городской бюджет вырастет на 12% и составит не менее 30 миллионов рублей в год", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.