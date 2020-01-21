Москва поддержала ведущего производителя гофрокартона

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил заем на 120 миллионов рублей крупнейшему в столице производителю гофрокартонной продукции "Смерфит Каппа Москва Союз", сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Компания, являющаяся российской "дочкой" европейского лидера в области гофрированной упаковки Smurfit Kappa, направит полученные средства на увеличение объемов производства и модернизацию оборудования, а также на пополнение оборотных средств, отмечается в сообщении.
"В 2017 году компании присвоен статус промышленного комплекса, что дало ей право на получение льгот по налогу на прибыль, недвижимое имущество и землю. Одной из преференций такого статуса также является возможность получить льготный заем в столичном фонде. Благодаря полученным средствам предприятие запустит новую линию, которая заменит две существующие. При выходе на максимальную производительность планируется получить дополнительно более 400 миллионов рублей выручки в год, а сумма налоговых отчислений в городской бюджет вырастет на 12% и составит не менее 30 миллионов рублей в год", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Как уточняется в сообщении, полученные средства позволят предприятию закупить высокопроизводительную ротационную высекальную линию с многоцветной печатью для производства гофрокартонной продукции, готовой для выкладки на полку (так называемой SRP-упаковки). Как ожидается, это позволит увеличить объемы производства упаковки на 13,8 миллионов квадратных метров в год до 40 миллионов квадратных метров в год. Помимо заемных средств инвестиции в проект составят 52 миллиона рублей.
4 сентября 2019, 23:35Тульская областьНовое производство запустили на бумажно-картонной фабрике под Тулой
В пресс-службе напомнили, что "Смерфит Каппа Москва СОЮЗ" уже не в первый раз получает помощь столичного Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. В 2018 году компания получила заем в размере 100 миллионов рублей и приобрела производственную линию для выпуска сложной гофрокартонной вторичной упаковки.
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) образован в 2017 году и является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.