В Сочи мошенница похитила средства, выделенные на школьное питание

По версии следствия, фигурантом дела о мошенничестве стала 49-летняя жительница Сочи, которая работала главным бухгалтером автономной некоммерческой организации. В ходе предварительного следствия по делу о мошенничестве злоумышленница скрылась от полиции и была объявлена в розыск.