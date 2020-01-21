В Сочи мошенница похитила средства, выделенные на школьное питание

СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Жительница Сочи обвиняется в мошенничестве на более чем 54 миллиона рублей, выделенных на обеспечение здорового питания в школах города, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, фигурантом дела о мошенничестве стала 49-летняя жительница Сочи, которая работала главным бухгалтером автономной некоммерческой организации. В ходе предварительного следствия по делу о мошенничестве злоумышленница скрылась от полиции и была объявлена в розыск.
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"Путем заключения фиктивных договоров с несколькими фирмами, похитила более 54 миллионов рублей, выделенных на реализацию программ здорового питания в образовательных учреждениях города-курорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что женщину задержали в Москве. Она заключена под стражу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", санкции по которой предусматривают до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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