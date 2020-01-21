Госдума ратифицировала доппротокол к уставу Всемирного почтового союза

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Государственная Дума во вторник ратифицировала десятый дополнительный протокол к уставу Всемирного почтового союза (ВПС), принятого Чрезвычайным конгрессом.
В пояснительной записке к соответствующему проекту отмечается, что протокол предусматривает внесение изменений в Устав ВПС 1964 года.
В частности, в статью 1 предлагаются изменения о статусе ВПС как межправительственной организации, в статью 8 внесена корректировка, в соответствии с которой региональные союзы могут направлять наблюдателей на заседания Административного совета, Совета почтовой эксплуатации, а также других конференций и собраний ВПС; в статью 18 добавлен пункт о том, что члены Совета почтовой эксплуатации (рабочий орган ВПС по вопросам эксплуатационного, коммерческого, технического и экономического характера, относящимся к почтовой службе) выполняют свои функции от имени и в интересах Союза.
"Проект постановления правительства Российской Федерации и федерального закона о ратификации протокола не противоречат законодательству Российской Федерации, положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации", - добавляется в пояснительной записке. -0-