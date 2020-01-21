В Приангарье экс-министра лесного комплекса уволили за утрату доверия

"Ранее экс-министр представил заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах, что является основанием для изменения формулировки на увольнение в связи с утратой доверия. Игорь Кобзев принял решение изменить формулировку. Этого же требовал и прокурор Иркутской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, в декабре было подписано распоряжение врио губернатора, согласно которому руководитель службы ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор области Борис Балыбердин освобожден от должности в связи с утратой доверия. Этого также требовали надзорные органы. По результатам прокурорской проверки было установлено, что супруга руководителя службы, а также сын и две дочери работают в учреждениях, подведомственных региональной службе ветеринарии.