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В Приангарье экс-министра лесного комплекса уволили за утрату доверия
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РИА Новости

В Приангарье экс-министра лесного комплекса уволили за утрату доверия

13:21 21.01.2020
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© правительство Иркутской областиБывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда
Бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда
© правительство Иркутской области
Бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Архивное фото
ИРКУТСК, 21 янв – РИА Новости. Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев изменил формулировку на увольнение в связи с утратой доверия в отношении экс-министра лесного комплекса области Сергея Шеверды, ранее добровольно ушедшего в отставку, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что изменение внесено в указ губернатора от 21 августа 2019 года.
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Ранее сообщалось, что Шеверда был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь" Иркутской области. По данным следствия, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду РФ был причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей. 21 августа 2019 года Сергей Шеверда был уволен в связи с его добровольной отставкой на основании личного заявления.
"Ранее экс-министр представил заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах, что является основанием для изменения формулировки на увольнение в связи с утратой доверия. Игорь Кобзев принял решение изменить формулировку. Этого же требовал и прокурор Иркутской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме этого, в декабре было подписано распоряжение врио губернатора, согласно которому руководитель службы ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор области Борис Балыбердин освобожден от должности в связи с утратой доверия. Этого также требовали надзорные органы. По результатам прокурорской проверки было установлено, что супруга руководителя службы, а также сын и две дочери работают в учреждениях, подведомственных региональной службе ветеринарии.
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