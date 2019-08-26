Губернатор уволил главу лесного комплекса Приангарья

Ранее сообщалось, что министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту Шереметьево по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь" Иркутской области. По данным следствия, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектар лесному фонду РФ был причинен ущерб на 748 миллионов рублей. По решению суда 7 июня Шеверда арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий.