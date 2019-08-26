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РИА Новости

Губернатор уволил главу лесного комплекса Приангарья

09:03 26.08.2019 (обновлено: 09:13 26.08.2019)
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© Стоп-кадр видео УФСБ по Иркутской области, опубликованного СК РФЗадержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды
© Стоп-кадр видео УФСБ по Иркутской области, опубликованного СК РФ
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Иркутской области уволил арестованного министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, попросившего об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее сообщалось, что министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда был задержан в московском аэропорту Шереметьево по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь" Иркутской области. По данным следствия, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектар лесному фонду РФ был причинен ущерб на 748 миллионов рублей. По решению суда 7 июня Шеверда арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий.
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево
6 июня, 12:36РИА Новости
СК показал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области
В июле суд в Иркутске обязал губернатора Приангарья освободить от должности арестованного министра.
"Он (Шеверда - ред.) написал заявление по собственному желанию с 21 (августа - ред). Губернатор подписал заявление", - сказала собеседница агентства.
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Иркутская областьРоссияПроисшествия
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