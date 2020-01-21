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Туризм
2020-01-21T17:41+0300
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В Австралии суд признал сервис бронирования виновным в обмане туристов
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РИА Новости

В Австралии суд признал сервис бронирования виновным в обмане туристов

17:41 21.01.2020
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© Фото : Saffire FreyclnetОтель Saffire Freyclnet в Австралии
Отель Saffire Freyclnet в Австралии
© Фото : Saffire Freyclnet
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Федеральный суд в Австралии признал интернет-сервис Trivago виновным в обмане пользователей при сравнении низких цен на отели, сообщается на сайте Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).
"Федеральный суд постановил, что компания нарушала австралийский закон о защите прав потребителей, сообщая вводившую в заблуждение информацию о стоимости гостиничных номеров как на своем веб-сайте, так и в телевизионной рекламе", — говорится в сообщении.
Сервис по крайней мере с декабря 2016 года использовал алгоритм, присваивавший высокий рейтинг тем отелям, которые предлагали ему самую большую цену за переход по ссылке на сайт рекламодателя, и часто вообще "не определял самые низкие цены", сообщает комиссия.
"Рейтинги отелей сервиса основывались в основном на том, какой сайт по онлайн-бронированию был готов больше всего заплатить ему", — заявил глава ACCC Род Симс.
Суд постановил, что по крайней мере до 2 июля 2018 года компания вводила потребителей в заблуждение заявлениями о "беспристрастном, объективном и прозрачном сравнении цен на номера в отелях".
Компания также вводила пользователей в заблуждение с помощью "зачеркивания старой цены" и различия в шрифтах, заявляя о якобы сниженной цене за номер в отеле, хотя сравнение при этом проводилось между стандартными номерами и отелями категории люкс.
Судебные слушания по определению меры наказания состоятся позднее.
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