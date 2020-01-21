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В Госдуме оценили идею о принудительном лечении пьяных нарушителей
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею о принудительном лечении пьяных нарушителей

13:08 21.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с "Говорит Москва" назвал предложение направлять на принудительное лечение пьяных правонарушителей экстравагантным.
Он отметил, что не каждый человек, который выпил в общественном месте, является алкоголиком.
Емельянов подчеркнул, что лечить нужно алкоголиков, а для этого необходимо восстановить лечебно-трудовые профилактории.
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Депутат подчеркнул, что простыми предложениями подобную проблему не решить.
"Что касается алкоголиков — здесь совершенно другие принципы. Я думаю, что это фейковое предложение", — заявил Емельянов.
Ранее "Известия" со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщили, что суды могут получить право направлять россиян, неоднократно совершавших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, на принудительное лечение. Подобные меры касаются и граждан, выпивавших в неположенных местах.
Нарушителей могут обязать пройти диагностику, профилактику или реабилитацию.
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