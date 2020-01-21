В Госдуме оценили идею о принудительном лечении пьяных нарушителей

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с " Говорит Москва " назвал предложение направлять на принудительное лечение пьяных правонарушителей экстравагантным.

Он отметил, что не каждый человек, который выпил в общественном месте, является алкоголиком.

Емельянов подчеркнул, что лечить нужно алкоголиков, а для этого необходимо восстановить лечебно-трудовые профилактории.

Депутат подчеркнул, что простыми предложениями подобную проблему не решить.

"Что касается алкоголиков — здесь совершенно другие принципы. Я думаю, что это фейковое предложение", — заявил Емельянов.

Ранее " Известия " со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщили, что суды могут получить право направлять россиян, неоднократно совершавших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, на принудительное лечение. Подобные меры касаются и граждан, выпивавших в неположенных местах.