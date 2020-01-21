Студенты станут гидами для туристов в нацпарке "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Студенты Восточного института ДВФУ станут гидами для иностранных туристов "Земли леопарда", сообщает пресс-служба заказника.

Соглашение о сотрудничестве подписано руководством университета и национального парка.

"Впервые в истории работы нацпарка учащиеся после специальной подготовки будут принимать на заповедной территории иностранных туристов, в первую очередь, из стран Азии. Это особенно актуально в связи с активным ростом интереса к природе юга Приморского края и редкому дальневосточному леопарду, популяцию которого в России удалось спасти от исчезновения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на "Земле леопарда" предусмотрено проведение научно-производственных и преддипломных практик для студентов, изучающих восточные и европейские языки. Учащиеся смогут общаться с туристами на их родных языках: корейском, китайском, японском, а также английском и других.

Также говорится о планах проведения международных конференций, семинаров. Студенты выступят переводчиками при приеме на "Земле леопарда" официальных делегаций, например, из Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда Китая.

"Дикие животные не признают государственных границ, спасенная в России популяция леопарда постепенно возвращается в Китай и на Корейский полуостров, поэтому для нас важно взаимодействие с зарубежными коллегами и туристами", — подчеркнул директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.