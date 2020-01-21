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Туризм
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Студенты станут гидами для туристов в нацпарке "Земля леопарда"
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РИА Новости

Студенты станут гидами для туристов в нацпарке "Земля леопарда"

15:18 21.01.2020
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© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Детеныш амурского тигра в национальном парке "Земля леопарда"
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
© ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Студенты Восточного института ДВФУ станут гидами для иностранных туристов "Земли леопарда", сообщает пресс-служба заказника.
Соглашение о сотрудничестве подписано руководством университета и национального парка.
"Впервые в истории работы нацпарка учащиеся после специальной подготовки будут принимать на заповедной территории иностранных туристов, в первую очередь, из стран Азии. Это особенно актуально в связи с активным ростом интереса к природе юга Приморского края и редкому дальневосточному леопарду, популяцию которого в России удалось спасти от исчезновения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на "Земле леопарда" предусмотрено проведение научно-производственных и преддипломных практик для студентов, изучающих восточные и европейские языки. Учащиеся смогут общаться с туристами на их родных языках: корейском, китайском, японском, а также английском и других.
Также говорится о планах проведения международных конференций, семинаров. Студенты выступят переводчиками при приеме на "Земле леопарда" официальных делегаций, например, из Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда Китая.
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"Дикие животные не признают государственных границ, спасенная в России популяция леопарда постепенно возвращается в Китай и на Корейский полуостров, поэтому для нас важно взаимодействие с зарубежными коллегами и туристами", — подчеркнул директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Он добавил, что поддержка Восточного института ДВФУ позволит знакомить с уникальными животными еще большую аудиторию, "призвать к бережному отношению к природе наших соседей, от которых теперь также зависит будущее леопарда".
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