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Китай призвал граждан соблюдать меры безопасности при поездке в Иран
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РИА Новости

Китай призвал граждан соблюдать меры безопасности при поездке в Иран

12:59 21.01.2020 (обновлено: 13:26 21.01.2020)
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© Fotolia / Borna_MirТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© Fotolia / Borna_Mir
Тегеран, Иран. Архивное фото
ПЕКИН, 21 янв – РИА Новости. Китай приветствует гуманитарные контакты с Ираном, но призывает своих граждан соблюдать меры безопасности во время поездок в эту страну, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Ранее в декабре посольство Ирана в Китае на своей странице в социальной сети Weibo призвало китайских туристов ехать в Иран на праздник по случаю Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает на ночь на 25 января.
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"Иран является одним из направлений группового туризма для Китая. В июне 2019 года Иран объявил о безвизовом режиме для туристов из Китая. Мы придерживаемся положительной позиции относительно гуманитарных контактов между двумя странами. Мы приветствуем предоставляемые иранской стороной для китайских туристов визовые удобства", - заявили агентству в МИД Китая в ответ на просьбу прокомментировать, советуют ли они своим гражданам ехать в Иран с учетом напряженной обстановки в регионе.
В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что правительство Китая придает большое значение безопасности своих граждан за границей.
"Недавно МИД Китая и посольство Китая в Иране опубликовали для граждан Китая предупреждение c рекомендацией о мерах безопасности, надеемся на то, что граждане Китая будут обращать на это внимание", - добавили в министерстве.
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