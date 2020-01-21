Киев потребовал больше разъяснений от Лондона из-за "тризуба"

Ранее представитель Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) в беседе с РИА Новости отказался комментировать заявление посольства Украины, потребовавшего от NCTPN удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, однако отметил, что в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом.

"Нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли конституционный национальный символ трезубец и герб Украины удален из экстремистского пособия. Требуем больше разъяснений от британской стороны", - говорится в сообщении посольства в Twitter .

Посольство Украины в Великобритании ранее заявило, что "помещение трезубца, конституционного национального символа и герба Украины в пособии по борьбе с экстремизмом, изданном антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно", а любые объяснения по этому поводу считает "неприемлемыми". Посольство потребовало "убрать трезубец из пособия и принести официальные извинения".