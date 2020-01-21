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Киев потребовал больше разъяснений от Лондона из-за "тризуба"
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РИА Новости

Киев потребовал больше разъяснений от Лондона из-за "тризуба"

12:59 21.01.2020 (обновлено: 13:00 21.01.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные во время репетиции парада в Киеве
Украинские военные во время репетиции парада в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные во время репетиции парада в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Посольство Украины в Великобритании заявило, что требует "больше разъяснений" от Великобритании относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
Ранее представитель Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) в беседе с РИА Новости отказался комментировать заявление посольства Украины, потребовавшего от NCTPN удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом, однако отметил, что в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом.

"Нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли конституционный национальный символ трезубец и герб Украины удален из экстремистского пособия. Требуем больше разъяснений от британской стороны", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также считает, что трезубец нужно удалить из пособия. "Поскольку относительно этого сожалеют, пришло время пересмотреть пособие, удалив украинский трезубец, который не имеет отношения к нему", - написал Пристайко в Twitter.
Посольство Украины в Великобритании ранее заявило, что "помещение трезубца, конституционного национального символа и герба Украины в пособии по борьбе с экстремизмом, изданном антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно", а любые объяснения по этому поводу считает "неприемлемыми". Посольство потребовало "убрать трезубец из пособия и принести официальные извинения".
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