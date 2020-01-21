Эксперт оценил опасность распространения нового коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Глава всемирного профсоюза врачей WMA израильский врач Леонид Эйдельман предупреждает, что в условиях глобального мира опасность распространения нового коронавируса очень высока.
"В условиях глобального мира возможность распространения нового вируса чрезвычайно высока. Этот реальная опасность. В некоторых странах начинают проверять температуру у людей, въезжающих в страну при помощи инфракрасных датчиков. В Европе и Израиле пока этого не делается", - сказал РИА Новости глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман.
Главная опасность таких вирусов, по словам Эйдельмана, заключается в отсутствии специфического лечения. Поэтому в настоящее время усилия врачей и эпидемиологов должны быть сосредоточены на том, чтобы не допустить распространения опасной болезни.
"Проблема заключается в том, что с этими вирусами нет специфического лечения, как, например, антибиотики против микробов, поэтому очень важный элемент - обнаружить вовремя и не дать ему распространяться. Во всем мире, включая Израиль, мы пока только наблюдаем, пока вакцины нет от этого", - заявил глава Всемирного профсоюза врачей.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.