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Эксперт оценил опасность распространения нового коронавируса
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РИА Новости

Эксперт оценил опасность распространения нового коронавируса

12:57 21.01.2020 (обновлено: 13:28 21.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв - РИА Новости. Глава всемирного профсоюза врачей WMA израильский врач Леонид Эйдельман предупреждает, что в условиях глобального мира опасность распространения нового коронавируса очень высока.

"В условиях глобального мира возможность распространения нового вируса чрезвычайно высока. Этот реальная опасность. В некоторых странах начинают проверять температуру у людей, въезжающих в страну при помощи инфракрасных датчиков. В Европе и Израиле пока этого не делается", - сказал РИА Новости глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман.

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Главная опасность таких вирусов, по словам Эйдельмана, заключается в отсутствии специфического лечения. Поэтому в настоящее время усилия врачей и эпидемиологов должны быть сосредоточены на том, чтобы не допустить распространения опасной болезни.
"Проблема заключается в том, что с этими вирусами нет специфического лечения, как, например, антибиотики против микробов, поэтому очень важный элемент - обнаружить вовремя и не дать ему распространяться. Во всем мире, включая Израиль, мы пока только наблюдаем, пока вакцины нет от этого", - заявил глава Всемирного профсоюза врачей.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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