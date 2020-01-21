Эксперт оценил опасность распространения нового коронавируса

"Проблема заключается в том, что с этими вирусами нет специфического лечения, как, например, антибиотики против микробов, поэтому очень важный элемент - обнаружить вовремя и не дать ему распространяться. Во всем мире, включая Израиль, мы пока только наблюдаем, пока вакцины нет от этого", - заявил глава Всемирного профсоюза врачей.