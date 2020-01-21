В АТОР назвали сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта

"Процедура восстановления авиасообщения подразумевает несколько этапов. Во-первых, если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, РФ и АРЕ должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем, должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта. После опубликования этого документа авиакомпаниям потребуется около месяца для формирования полетных программ. С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет от 2,5 до трех месяцев", — пояснил один из экспертов.