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Туризм
2020-01-21T13:14+0300
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В АТОР назвали сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
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РИА Новости

В АТОР назвали сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта

13:14 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссия приостанавливает полеты в Египет
Россия приостанавливает полеты в Египет
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Восстановление чартерного авиасообщения между городами России и курортами Египта в случае успешного завершения очередной инспекционной проверки аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха станет возможным только в конце апреля-начале мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"По сообщению египетской прессы, 19 января российская делегация в составе восьми человек начала инспекционную поездку по международным аэропортам Хургады и Шарм-эш-Шейха. Последнюю проверку воздушных гаваней красноморских курортов российская сторона провела в апреле 2019 года. Делегация пробудет в Египте до 24 января. Кроме инспекций запланированы также переговоры с авиавластями страны", — прокомментировали ситуацию в Ассоциации.
По прогнозам экспертов в авиаотрасли, опрошенных АТОР, если текущая проверка действительно окажется финальной, первые рейсы на курорты Египта отправятся в конце апреля-начале мая.
"Процедура восстановления авиасообщения подразумевает несколько этапов. Во-первых, если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, РФ и АРЕ должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем, должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта. После опубликования этого документа авиакомпаниям потребуется около месяца для формирования полетных программ. С учетом всех необходимых процедур при оптимальном сценарии на это все уйдет от 2,5 до трех месяцев", — пояснил один из экспертов.
Как отмечают наблюдатели, велика вероятность, что первыми на курорты Египта полетят регулярные авиаперевозчики.
"Потребуется какое-то время, чтобы убедиться, что египетская сторона выполняет все протоколы по авиабезопасности. Отработать их логичнее на регулярных рейсах, как это было при восстановлении авиаперевозки на курорты Турции", — считают специалисты.
Международный аэропорт в Шарм-эль-Шейх
20 января, 17:20Туризм
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