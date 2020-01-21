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Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек
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РИА Новости

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек

12:51 21.01.2020 (обновлено: 13:28 21.01.2020)
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© REUTERS / Darley ShenЗакрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской Ухани провинции Хубэй достигло шести, 227 человек все ещё находятся в больницах под наблюдением врачей, заявил во вторник мэр города Чжоу Сяньван.
"По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались", - заявил чиновник в эфире Центрального телевидения Китая.
Он добавил, что в настоящее время под присмотром врачей в больницах продолжают оставаться 227 человек, из них 51 пациент - в тяжёлом состоянии, 12 - в критическом.
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