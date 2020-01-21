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Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований
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РИА Новости

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований

12:49 21.01.2020 (обновлено: 12:55 21.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел во вторник на допрос в Государственное бюро расследований, следователи готовят документы для принудительного привода, заявил во вторник начальник отдела центрального аппарата госбюро расследований Олег Корецкий.
Ранее Госбюро расследований опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко на два допроса, в том числе по делу, касающемуся возможной госизмены во время подписания минских соглашений по Донбассу. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
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"Порошенко Петр Алексеевич был вызван сегодня на 10.30 (11.30 мск) для допроса в уголовном деле, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Не пришел без уважительных причин, повестки были направлены в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом... Следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко",- заявил Корецкий.
Вместе с тем он сказал, что очередной допрос Порошенко назначен на 24 января, однако следователь не сказал в рамках какого дела. Корецкий также не стал отвечать на вопрос, когда правоохранители намерены применить процедуру принудительного привода Порошенко.
Ранее на Украине вступил в силу закон об отмене депутаткой неприкосновенности. Для Порошенко это значит, что в случае неявки на допрос он может быть доставлен принудительно.
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Государственное бюро расследований УкраиныДонбассПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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