Клишас: РФ будет выполнять обязательства после поправок в Конституцию

"Та формулировка, которая сейчас предложена, на наш взгляд, эту проблему решает, но юристы дополнительно дают комментарии, замечания, но мы не идём к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет, мы будем отстаивать наш суверенитет и конституционно-правовую идентичность так, как последние годы это делает конституционный суд РФ, формулируя позиции, которые являются частью нашей правовой реальности, правовой системы", - сказал Клишас журналистам.