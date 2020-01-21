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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T12:38+0300
https://ria.ru/20200121/1563666688.html
Клишас: РФ будет выполнять обязательства после поправок в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/155077/63/1550776324_0:32:2560:1472_1036x0_80_0_0_9c063dcc120b709c951ee14d763e57c2.jpg
РИА Новости

Клишас: РФ будет выполнять обязательства после поправок в Конституцию

12:38 21.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Россия не стремится к изоляции и после поправок в Конституцию будет выполнять все международные обязательства, сохраняя свой суверенитет, сказал сопредседатель группы Андрей Клишас.
"Та формулировка, которая сейчас предложена, на наш взгляд, эту проблему решает, но юристы дополнительно дают комментарии, замечания, но мы не идём к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет, мы будем отстаивать наш суверенитет и конституционно-правовую идентичность так, как последние годы это делает конституционный суд РФ, формулируя позиции, которые являются частью нашей правовой реальности, правовой системы", - сказал Клишас журналистам.
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Он подчеркнул, что в случае если истолкование международных соглашений будет противоречить конституции, то конституционный суд должен четко определить, может ли РФ следовать такого рода соглашениям.
"Безусловно, рабочая группа исходит из позиции президента: верховенство и высшая юридическая сила конституции должны быть обеспечены на всей территории России", - подчеркнул Клишас.
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Послание президента России Федеральному собраниюАндрей КлишасКонституция РФГосдума РФРоссияПолитика
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