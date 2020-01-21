Клишас: РФ будет выполнять обязательства после поправок в Конституцию

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Россия не стремится к изоляции и после поправок в Конституцию будет выполнять все международные обязательства, сохраняя свой суверенитет, сказал сопредседатель группы Андрей Клишас.
"Та формулировка, которая сейчас предложена, на наш взгляд, эту проблему решает, но юристы дополнительно дают комментарии, замечания, но мы не идём к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет, мы будем отстаивать наш суверенитет и конституционно-правовую идентичность так, как последние годы это делает конституционный суд РФ, формулируя позиции, которые являются частью нашей правовой реальности, правовой системы", - сказал Клишас журналистам.
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Он подчеркнул, что в случае если истолкование международных соглашений будет противоречить конституции, то конституционный суд должен четко определить, может ли РФ следовать такого рода соглашениям.
"Безусловно, рабочая группа исходит из позиции президента: верховенство и высшая юридическая сила конституции должны быть обеспечены на всей территории России", - подчеркнул Клишас.