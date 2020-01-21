Температура в Москве в январе окажется самой высокой за 140 лет

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Среднесуточная температура в Москве в январе окажется самой высокой за последние 140 лет, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного Метеобюро.
Поясняется, что пока рекордом по теплу является 2007 год со средней месячной температурой минус 1,6 градуса (выше нормы на 7,6 градуса).
"Расчеты показывают, что до конца января характер погоды существенно не изменится и средняя суточная температура превысит значения 2007 года и окажется самой высокой за последние 140 лет", - говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в этом году средняя месячная температура воздуха удерживается положительной и превышает норму на рекордные 9 градусов.