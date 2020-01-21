Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T12:37+0300
https://ria.ru/20200121/1563666564.html
Температура в Москве в январе окажется самой высокой за 140 лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/156358/27/1563582750_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c62cb99eaabf510380050b0147ffb78c.jpg
РИА Новости

Температура в Москве в январе окажется самой высокой за 140 лет

12:37 21.01.2020
294
© РИА Новости / Максим БлиновПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Среднесуточная температура в Москве в январе окажется самой высокой за последние 140 лет, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного Метеобюро.
Поясняется, что пока рекордом по теплу является 2007 год со средней месячной температурой минус 1,6 градуса (выше нормы на 7,6 градуса).
"Расчеты показывают, что до конца января характер погоды существенно не изменится и средняя суточная температура превысит значения 2007 года и окажется самой высокой за последние 140 лет", - говорится в сообщении.
В материале отмечается, что в этом году средняя месячная температура воздуха удерживается положительной и превышает норму на рекордные 9 градусов.
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
20 января, 11:31
Ждите апрель. В Москве температура воздуха на неделе превысит норму
312001
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Погода в Москве
В Москве во вторник ожидается рекордно теплая погода
Москва
В Гидрометцентре пообещали россиянам "махрово-красное" тепло
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
Путин в ближайшие дни посетит Липецкую область, Израиль и Палестину
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине
Историк Арон Шнеер
Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю
Москва
Температура в Москве во вторник побила рекорд 63-летней давности
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, мокром снеге и гололедице
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до шести человек
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Эксперт оценил опасность распространения нового коронавируса
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов
В Сбербанке призвали ввести наказание за социальную инженерию
Погода в Москве
На следующей неделе в Москву вернется зима
Ольга Бузова
Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве
Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния