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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T12:34+0300
https://ria.ru/20200121/1563666331.html
Клишас: рабочая группа будет предлагать новые поправки к Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/37/1559583734_0:141:2959:1805_1036x0_80_0_0_1f7080871d05ca6cfce670963cc406d9.jpg
РИА Новости

Клишас: рабочая группа будет предлагать новые поправки к Конституции

12:34 21.01.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рабочая группа по изменению Конституции РФ будет предлагать новые поправки к основному закону страны, не ограничиваясь проблематикой внесенного в ГД проекта, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Президент РФ внес в понедельник в Госдуму законопроект о поправке к Конституции РФ. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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"Мы работаем дальше. Работаем дальше над формулировками в рамках послания. Но, как сказал президент на встрече с членами рабочей группы, не ограничиваясь, конечно же, исключительно той проблематикой, которая сейчас уже внесена в Госдуму", - сказал Клишас журналистам во вторник после заседания рабочей группы.
Он добавил, что в деятельности группы начинается "очень важный этап". По его словам, представители группы поедут в российские регионы, будут общаться с гражданами и с общественными объединениями, чтобы выяснить, в чем состоит общественный запрос людей на изменение текста конституции.
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"Вот это - самая главная задача, которую должна рабочая группа выяснить, сформулировать эти предложения по итогам общения с людьми, по итогам поездки в регионы и доложить президенту", - заключил Клишас.
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