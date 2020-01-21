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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T13:11+0300
https://ria.ru/20200121/1563666106.html
Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию

12:30 21.01.2020 (обновлено: 13:11 21.01.2020)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет построено на принципах прозрачности, понятности и доступности, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам Андрей Клишас.
Он отметил, что на этих же принципах проходило голосование на последних президентских выборах.
"Перед тем, как мы четко уже определили, по каким правилам будет проходить голосование на выборах президента, мы в законодательство внесли несколько изменений, направленных на то, чтобы повысить в обществе доверие к самой системе выборов", — сказал сенатор журналистам.
Клишас подчеркнул, что в законопроекте о поправке к Конституции, который президент накануне внес в Госдуму, обозначено лишь то, что голосование состоится, однако больше никаких подробностей не зафиксировано.
Андрей Клишас
20 января, 19:57
Клишас рассказал об обеспечении верховенства Конституции
Сенатор отметил, что на следующее заседание рабочей группы, которое состоится в четверг, пригласили главу ЦИК Эллу Памфилову и зампреда комиссии Николая Булаева.
"Я думаю, что там (в ЦИК. — Прим. ред.) самые компетентные люди и с точки зрения технического обеспечения этого голосования, и с точки зрения его правового оформления", — отметил Клишас.
Он добавил также, что рабочая группа не будет ограничиваться внесенным законопроектом и сама предложит новые поправки к Основному закону.
По словам сенатора, в работе группы начинается "очень важный этап": ее члены поедут в регионы, пообщаются с гражданами и общественными объединениями, чтобы выяснить, в чем заключается запрос на изменение текста Конституции.
"Вот это — самая главная задача, которую должна рабочая группа выяснить, сформулировать эти предложения по итогам общения с людьми, по итогам поездки в регионы и доложить президенту", — заключил Клишас.
Владимир Путин накануне внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции. В законопроекте президент предложил закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим ключевые должности, включая премьера, министров и губернаторов.
Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
20 января, 19:17
Россияне будут голосовать за поправки в Конституцию целиком
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Послание президента России Федеральному собраниюАндрей КлишасГосдума РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Нельзя голосовать за все поправки сразу, иначе под видом уравнивания прожиточного минимума и мрот нам подсунут госсоветы и прочие полномочия некоторых
21 января, 13:03
ВИВасилий Иванов
4512007
Да-да. Верим Клишасу и идём дружными рядами легитимизировать поправки к конституции, попирающие конституционный строй госсоветом с неопределённо широкими полномочиями. Когда-то наш гарант конституции заявлял: "Пора прекратить все разговоры о необходимости изменения Конституции". Но теперь захотелось вот получить в руки новый рычаг власти. Ради этого весь цирк.
21 января, 13:05
Аристотель Аваносов
32111011
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