Ученые "Росатома" помогут Китаю создать перспективный ядерный реактор

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Крупнейший российский экспериментальный центр в области атомной энергетики Научно-исследовательский институт атомных реакторов ( Крупнейший российский экспериментальный центр в области атомной энергетики Научно-исследовательский институт атомных реакторов ( НИИАР , предприятие госкорпорации "Росатом" ) поможет Китаю выполнить исследования, необходимые для создания в КНР перспективного так называемого высокотемпературного газового реактора HTR-PM600, сообщила пресс-служба НИИАР.

НИИАР и китайская Fangda Carbon New Material подписали долгосрочный контракт, который предусматривает "проведение реакторных испытаний и выполнение последующих послереакторных исследований образцов графита в условиях облучения, аналогичных условиям, при которых графит должен эксплуатироваться в перспективном высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе HTR-PM600".

В рамках контракта специалистами НИИАР будут разработаны и изготовлены экспериментальные облучательные устройства, которые позволят обеспечить облучение образцов графита в действующем в институте реакторе на быстрых нейтронах БОР-60. Контрактом также предусмотрено проведение послереакторных исследований образцов графита.

Планируется, что полученные по результатам исследований в НИИАР экспериментальные данные будут использованы китайскими специалистами для обоснования использования графита в качестве конструкционного материала активной зоны - "сердца" реактора HTR-PM600. Все исследования в рамках контракта предполагается закончить в 2024 году.

Реактор HTR-PM600 (High Temperature Gas Cooled Reactor – Pebble-Bed Module) – высокотемпературный газоохлаждаемый реактор с шаровыми тепловыделяющими элементами. Суммарная тепловая мощность атомного энергоблока на базе такого реактора составит 1500 МВт, электрическая – 655 МВт.