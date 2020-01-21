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Ядерные технологии
2020-01-21T12:27+0300
https://ria.ru/20200121/1563665967.html
Ученые "Росатома" помогут Китаю создать перспективный ядерный реактор
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РИА Новости

Ученые "Росатома" помогут Китаю создать перспективный ядерный реактор

12:27 21.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Крупнейший российский экспериментальный центр в области атомной энергетики Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР, предприятие госкорпорации "Росатом") поможет Китаю выполнить исследования, необходимые для создания в КНР перспективного так называемого высокотемпературного газового реактора HTR-PM600, сообщила пресс-служба НИИАР.
НИИАР и китайская Fangda Carbon New Material подписали долгосрочный контракт, который предусматривает "проведение реакторных испытаний и выполнение последующих послереакторных исследований образцов графита в условиях облучения, аналогичных условиям, при которых графит должен эксплуатироваться в перспективном высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе HTR-PM600".
В рамках контракта специалистами НИИАР будут разработаны и изготовлены экспериментальные облучательные устройства, которые позволят обеспечить облучение образцов графита в действующем в институте реакторе на быстрых нейтронах БОР-60. Контрактом также предусмотрено проведение послереакторных исследований образцов графита.
Планируется, что полученные по результатам исследований в НИИАР экспериментальные данные будут использованы китайскими специалистами для обоснования использования графита в качестве конструкционного материала активной зоны - "сердца" реактора HTR-PM600. Все исследования в рамках контракта предполагается закончить в 2024 году.
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Реактор HTR-PM600 (High Temperature Gas Cooled Reactor – Pebble-Bed Module) – высокотемпературный газоохлаждаемый реактор с шаровыми тепловыделяющими элементами. Суммарная тепловая мощность атомного энергоблока на базе такого реактора составит 1500 МВт, электрическая – 655 МВт.
Такой энергоблок может применяться для замены угольных теплоэлектростанций в густонаселенных районах Китая, а также для производства не только электроэнергии, но и водорода для разных отраслей промышленности.
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Ядерные технологииНИИ атомных реакторовРосатомКитайРоссияВ мире
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