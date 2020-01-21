Подкаст "Это надолго": когда бабушки и дедушки опасны для внуков

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как найти общий язык с бабушками и дедушками, если они навязывают свои взгляды и внушают вам, что неправы именно вы, а не они.
Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.
Почему нам так сложно с бабушками наших детей, читайте здесь.
1:45 виды и подвиды бабушек
2:45 почему в наше время радикально меняется роль бабушки
4:36 стратегия воспитания, противостояние подходов и как всем не переругаться, когда хотят добра
5:50 когда и как правильно установить правила и в какой формулировке
7:30 как дозировать общение с бабушкой и когда нужно
8:57 "токсичность" бабушки – признаки и противостояние
10:05 техники манипуляций и как им противостоять
12:44 когда молодые родители зависимы от помощи бабушек: чьих прав больше
15:25 плюсы и преимущества, когда в воспитании ребенка участвуют бабушки и дедушки
17:34 как реагировать, если бабушки не помогают, и как принимать их помощь
18:36 и всё-таки, что лучше для ребенка: бабушка или няня и в каких ситуациях
19:50 как правильно указать бабушке на её ошибки и чего не нужно требовать
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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