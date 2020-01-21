Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-01-21T12:30+0300
https://ria.ru/20200121/1563665819.html
Подкаст "Это надолго": когда бабушки и дедушки опасны для внуков
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/57/1563665775_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_9636ae3a017c75989c50e503a788c003.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": когда бабушки и дедушки опасны для внуков

12:30 21.01.2020
3359
Это надолго
Подкаст "Это надолго": когда бабушки и дедушки опасны для внуков
Вчера, 12:30
Как избежать войны между родителями и бабушками? Как реагировать, если старшее поколение не помогает, и как принимать их помощь? Какая бабушка полезная, а какая вредит ребёнку? Как отвечать на манипуляцию со стороны бабушек? Как указать бабушке на её ошибки и чего не нужно требовать? Бабушка или няня? В чем плюсы бабушкиного воспитания?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как найти общий язык с бабушками и дедушками, если они навязывают свои взгляды и внушают вам, что неправы именно вы, а не они.
Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.
Почему нам так сложно с бабушками наших детей, читайте здесь.
1:45 виды и подвиды бабушек
2:45 почему в наше время радикально меняется роль бабушки
4:36 стратегия воспитания, противостояние подходов и как всем не переругаться, когда хотят добра
5:50 когда и как правильно установить правила и в какой формулировке
7:30 как дозировать общение с бабушкой и когда нужно
8:57 "токсичность" бабушки – признаки и противостояние
10:05 техники манипуляций и как им противостоять
12:44 когда молодые родители зависимы от помощи бабушек: чьих прав больше
15:25 плюсы и преимущества, когда в воспитании ребенка участвуют бабушки и дедушки
17:34 как реагировать, если бабушки не помогают, и как принимать их помощь
18:36 и всё-таки, что лучше для ребенка: бабушка или няня и в каких ситуациях
19:50 как правильно указать бабушке на её ошибки и чего не нужно требовать
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
1111008
Обсудить 0
Это надолгоПодкаст
Рекомендуем
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Продам любую базу данных (недорого). Сколько стоит узнать о нас всё
"Продам любую базу данных (недорого)". Сколько стоит узнать о нас всё
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Больное сердце
Ученые назвали новую причину инфарктов
Надпись Вклады в отделении банка
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Сотрудник полиции
В Пскове женщина напала на школьников в раздевалке
Таблетки
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Историк Арон Шнеер
Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния