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Отставка правительства России
2020-01-21T12:24+0300
https://ria.ru/20200121/1563665778.html
Песков оценил наличие связи между посланием и отставкой правительства
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РИА Новости

Песков оценил наличие связи между посланием и отставкой правительства

12:24 21.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наличие связи между посланием президента РФ Владимира Путина и отставкой правительства стоит оценивать в свете того, что глава государства озвучил свои инициативы, а об уходе кабмина заявил именно бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, насколько правдива информация о том, что президент решил распустить правительство, поскольку многие министры критично отнеслись к посланию на этапе его подготовки, ссылаясь на невыполнимость поставленных задач и недостаток средств.
"Вы знаете, эта информация тоже далеко отчасти может быть правдива, потому что вы знаете, что о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом серьезных инициатив в своем послании Федеральному Собранию объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев, предыдущий руководитель правительства. Именно он сказал, что правительство считает необходимым подать в отставку. С этого угла и оценивайте правдоподобность таких сообщений", - заявил в ответ Песков.
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