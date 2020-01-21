Песков оценил наличие связи между посланием и отставкой правительства

Представителя Кремля спросили, насколько правдива информация о том, что президент решил распустить правительство, поскольку многие министры критично отнеслись к посланию на этапе его подготовки, ссылаясь на невыполнимость поставленных задач и недостаток средств.

"Вы знаете, эта информация тоже далеко отчасти может быть правдива, потому что вы знаете, что о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом серьезных инициатив в своем послании Федеральному Собранию объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев, предыдущий руководитель правительства. Именно он сказал, что правительство считает необходимым подать в отставку. С этого угла и оценивайте правдоподобность таких сообщений", - заявил в ответ Песков.