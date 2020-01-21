В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции

"Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке - это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность", - ответил Песков, отвечая на вопрос, почему наблюдается такая спешка в работе с поправкой в Конституцию РФ.