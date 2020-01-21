В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Любые инициативы, которые предлагает президент России Владимир Путин, реализуются в приоритетном порядке, выполнение озвученных главой государства в послании инициатив в "долгий ящик" откладывать не будут, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке - это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность", - ответил Песков, отвечая на вопрос, почему наблюдается такая спешка в работе с поправкой в Конституцию РФ.
На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что "каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в "долгий ящик" ничего откладываться не будет".
Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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