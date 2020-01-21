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В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции
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РИА Новости

В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции

12:21 21.01.2020 (обновлено: 12:32 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Любые инициативы, которые предлагает президент России Владимир Путин, реализуются в приоритетном порядке, выполнение озвученных главой государства в послании инициатив в "долгий ящик" откладывать не будут, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, они, безусловно, встречаются с большим вниманием. И реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются в исключительно приоритетном порядке - это реальность, в которой мы существуем, это абсолютно понятная и ясная реальность", - ответил Песков, отвечая на вопрос, почему наблюдается такая спешка в работе с поправкой в Конституцию РФ.

На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что "каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в "долгий ящик" ничего откладываться не будет".
Законопроект с предлагаемыми изменениями был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
20 января, 18:03
ЕР обсудит с Мишустиным реализацию послания Путина парламенту
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Конституция РФГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Гадости надо делать быстро, чтобы никто не успел возразить.
21 января, 12:44
Татьяна Кузнецова
144801040
Инициатива которая не требует траты денег(только один раз), да еще и себе плюшки можно выбить. Так что же не спешить? Чего стоит новый орган власти, который РАЗУМЕЕТСЯ президент будет выбирать и назначать. Не народ, народ недостоин.
21 января, 12:40
ГГГеоргий Гринков
104405038
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