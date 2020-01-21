Эксперт прокомментировал идею введения понятия педагогической тайны

"Это абсолютно верно... Трудности в обучении ребенка, они часто связаны с огромным количеством проблем здоровья... Педагог должен об этом знать, иначе он не сможет обучать детей, но, зная это, он должен рот держать на замке, потому что, конечно, педагогическая тайна равняется тайне медицинской, а часто и пересекается", - сказал Ямбург РИА Новости.