Эксперт прокомментировал идею введения понятия педагогической тайны

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Педагог должен знать об особенностях здоровья и развития детей, но при этом должен "держать рот на замке", считает заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург, отмечая, что идея о введении понятия педагогической тайны абсолютно верная.
Ранее газета "Известия" сообщила, что рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России выдвинула предложение ввести для всех специалистов в сфере образования понятие педагогической тайны – запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.
"Это абсолютно верно... Трудности в обучении ребенка, они часто связаны с огромным количеством проблем здоровья... Педагог должен об этом знать, иначе он не сможет обучать детей, но, зная это, он должен рот держать на замке, потому что, конечно, педагогическая тайна равняется тайне медицинской, а часто и пересекается", - сказал Ямбург РИА Новости.
Он отметил, что введение педагогической тайны правильно с точки зрения закона о защите личных данных, а также этики, педагогики и нравственности.