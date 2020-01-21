Муниципалитетам хотят дать право формировать казачью милицию

"Я выразил то, с чем я столкнулся как вице-губернатор и сотрудник администрации муниципалитета (в прошлом – ред.). Безусловно, в конституции в 132-й статье определено полномочие муниципального образования по охране общественного порядка. Средства у муниципалитета на это, как правило, есть, а вот сил нет. Я и предложил добавить в конституцию право муниципалитета по охране общественного порядка и формирования муниципальной казачьей милиции", - рассказал атаман РИА Новости.