Муниципалитетам хотят дать право формировать казачью милицию

КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда внёс на рассмотрение рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ предложение о предоставлении права муниципалитетам формировать казачью милицию.
"Я выразил то, с чем я столкнулся как вице-губернатор и сотрудник администрации муниципалитета (в прошлом – ред.). Безусловно, в конституции в 132-й статье определено полномочие муниципального образования по охране общественного порядка. Средства у муниципалитета на это, как правило, есть, а вот сил нет. Я и предложил добавить в конституцию право муниципалитета по охране общественного порядка и формирования муниципальной казачьей милиции", - рассказал атаман РИА Новости.
Он уточнил, что подобная поправка позволит органам местного самоуправления в полном объёме выполнять полномочия по охране общественного порядка, возложенные на них конституцией, освободив при этом силы МВД для борьбы с преступностью.
"Сейчас казачьи общества охватывают примерно 90% Российской Федерации. Это я предложил сегодня на заседании рабочей группы, попросил коллег поддержать российское казачество. Против я не увидел никого", - добавил Долуда.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с предлагаемыми изменениями. Согласно документу, статью 132 Конституции РФ о полномочиях органов местного самоуправления предлагается дополнить еще одной частью, согласно которой "органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории". Также президентским проектом предлагается изложить в новой редакции статью 133 основного закона, в которой обозначены гарантии местного самоуправления в РФ.
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