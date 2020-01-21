Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-21T12:26+0300
https://ria.ru/20200121/1563665484.html
Муниципалитетам хотят дать право формировать казачью милицию
https://cdn24.img.ria.ru/images/149864/82/1498648249_0:80:2500:1486_1036x0_80_0_0_36796bde3448cbdce30d2d14196aa4b9.jpg
РИА Новости

Муниципалитетам хотят дать право формировать казачью милицию

12:19 21.01.2020 (обновлено: 12:26 21.01.2020)
698
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края, Геннадий Аносов Николай Долуда
Николай Долуда
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края, Геннадий Аносов
Николай Долуда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 янв - РИА Новости. Атаман Всероссийского казачьего общества и Кубанского казачьего войска Николай Долуда внёс на рассмотрение рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ предложение о предоставлении права муниципалитетам формировать казачью милицию.
"Я выразил то, с чем я столкнулся как вице-губернатор и сотрудник администрации муниципалитета (в прошлом – ред.). Безусловно, в конституции в 132-й статье определено полномочие муниципального образования по охране общественного порядка. Средства у муниципалитета на это, как правило, есть, а вот сил нет. Я и предложил добавить в конституцию право муниципалитета по охране общественного порядка и формирования муниципальной казачьей милиции", - рассказал атаман РИА Новости.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 11:35
Группа по изменению Конституции пригласит к работе Памфилову
Он уточнил, что подобная поправка позволит органам местного самоуправления в полном объёме выполнять полномочия по охране общественного порядка, возложенные на них конституцией, освободив при этом силы МВД для борьбы с преступностью.
"Сейчас казачьи общества охватывают примерно 90% Российской Федерации. Это я предложил сегодня на заседании рабочей группы, попросил коллег поддержать российское казачество. Против я не увидел никого", - добавил Долуда.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с предлагаемыми изменениями. Согласно документу, статью 132 Конституции РФ о полномочиях органов местного самоуправления предлагается дополнить еще одной частью, согласно которой "органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории". Также президентским проектом предлагается изложить в новой редакции статью 133 основного закона, в которой обозначены гарантии местного самоуправления в РФ.
Конституция Российской Федерации
20 января, 21:05
В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции
13000236
Обсудить 5
Послание президента России Федеральному собраниюНиколай ДолудаГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Еще казачьей милиции нам только не хватало!!
21 января, 12:33
Д Денис Хорошев
1110001
Рекомендуем
Евгений Ямбург
Эксперт прокомментировал идею введения понятия педагогической тайны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов назвал предложения похоронить Ленина кощунством
Юрий Чайка
В Кремле прокомментировали переход Чайки на другую работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не знает, где СМИ узнали об идеях Медведева о реформе власти
Избирательный участок
Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию
Конституция РФ
ВС и Совфед должны прислать отзывы к проекту о поправках в Конституцию
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: РФ будет выполнять обязательства после поправок в Конституцию
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас: рабочая группа будет предлагать новые поправки к Конституции
Павел Крашенинников
В Госдуме рассказали о введении в действие норм поправок в Конституцию
Конституция Российской Федерации
Кремль анонсировал обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил наличие связи между посланием и отставкой правительства
Производство напитков в пластиковой таре
В ГД предложили установить в магазинах пункты приема пластиковой тары
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
СР поддержит президентский проект о поправке в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным
Путин во вторник проведет ряд встреч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния