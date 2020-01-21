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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, мокром снеге и гололедице
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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, мокром снеге и гололедице

12:16 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре до утра среды, а также мокром снеге и гололедице грядущей ночью и в утреннее время суток.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 11 часов утра 21 января с сохранением до 10 часов утра 22 января местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра порывами 12-17 м/с. Ночью и утром 22 января местами мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Кроме того, горожанам в такую погоду советуют носить одежду со светоотражающими элементами и не оставлять детей без присмотра.
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РосгидрометМЧС РФМоскваОбщество
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