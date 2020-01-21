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Томский губернатор назвал предварительные причины пожара на лесопилке
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РИА Новости

Томский губернатор назвал предварительные причины пожара на лесопилке

12:15 21.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
НОВОСИБИРСК, 21 янв – РИА Новости. Дополнительные электрические обогреватели и плохая электропроводка, скорее всего, стали причиной трагедии с гибелью 11 человек в одноэтажном строении на территории лесопилки в Томской области, заявил губернатор Сергей Жвачкин.
Пожар произошел в ночь на вторник в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе 10 работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
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"Предварительно, в каждой комнате, где проживали эти люди, стояли дополнительные нагревательные элементы. В то же время проводка… мы были на месте… просто с дерева переброшена, времянка. Поэтому экспертиза даст окончательное решение, но, предварительно, это возгорание от электроприборов", - сказал губернатор, комментарий которого размещен в аккаунтах обладминистрации в соцсетях.
Жвачкин также подтвердил, что все находившиеся в момент возгорания в здании 13 человек жили в помещении, которое официально нигде не значится как помещение под заселение людей. "То есть проверяющих обманывали. Мало того, на окнах были еще и решетки, которые, скорее всего, помешали основной массе людей покинуть здание", - добавил он.
По информации ГУМЧС по региону, пожар был ликвидирован в 11.40 (07.40 мск). Ранее Жвачкин поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства и причины ЧП.
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