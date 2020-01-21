Томский губернатор назвал предварительные причины пожара на лесопилке

"Предварительно, в каждой комнате, где проживали эти люди, стояли дополнительные нагревательные элементы. В то же время проводка… мы были на месте… просто с дерева переброшена, времянка. Поэтому экспертиза даст окончательное решение, но, предварительно, это возгорание от электроприборов", - сказал губернатор, комментарий которого размещен в аккаунтах обладминистрации в соцсетях.

Жвачкин также подтвердил, что все находившиеся в момент возгорания в здании 13 человек жили в помещении, которое официально нигде не значится как помещение под заселение людей. "То есть проверяющих обманывали. Мало того, на окнах были еще и решетки, которые, скорее всего, помешали основной массе людей покинуть здание", - добавил он.