Лидеры ШОС подтвердили участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Все лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подтвердили свое участие в праздновании 75-летия Победы в Москве, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Думаю, что все лидеры государств-членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Во всяком случае, они все приглашены, и предварительная реакция, неоднократно подтвержденная, положительная", - сказал Хакимов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент помимо Монголии являются Афганистан, Белоруссия и Иран, а странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
12 декабря 2019, 12:43Начал работу официальный сайт 75-летия Победы