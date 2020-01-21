Лидеры ШОС подтвердили участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

"Думаю, что все лидеры государств-членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая. Во всяком случае, они все приглашены, и предварительная реакция, неоднократно подтвержденная, положительная", - сказал Хакимов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент помимо Монголии являются Афганистан, Белоруссия и Иран, а странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.