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Теплоснабжение
2020-01-21T12:10+0300
https://ria.ru/20200121/1563664500.html
Промсвязьбанк открывает "Русгидро" кредитную линию на 20 млрд рублей
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РИА Новости

Промсвязьбанк открывает "Русгидро" кредитную линию на 20 млрд рублей

12:10 21.01.2020
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© Фото : ОАО "РАО Энергетические Системы Востока" Защитные каски с логотипом ПАО "РусГидро"
Защитные каски с логотипом ПАО РусГидро
© Фото : ОАО "РАО Энергетические Системы Востока"
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Промсвязьбанк открывает "Русгидро" кредитную линию на 20 миллиардов рублей на семь лет, следует из материалов энергокомпании.
"Промсвязьбанк открывает "Русгидро" возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 20 000 000 000,00 рублей на срок 7 лет с даты заключения договора. Максимальный размер процентной ставки по кредитам, выдаваемым в рамках кредитной линии - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3% годовых", - говорится в сообщении.
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет гидроэлектростанции в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,8 ГВт.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
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