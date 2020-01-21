Промсвязьбанк открывает "Русгидро" кредитную линию на 20 млрд рублей

"Промсвязьбанк открывает "Русгидро" возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 20 000 000 000,00 рублей на срок 7 лет с даты заключения договора. Максимальный размер процентной ставки по кредитам, выдаваемым в рамках кредитной линии - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3% годовых", - говорится в сообщении.

"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет гидроэлектростанции в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,8 ГВт.