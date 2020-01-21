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В Кремле прокомментировали переход Чайки на другую работу
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали переход Чайки на другую работу

12:10 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЮрий Чайка
Юрий Чайка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новой работе Юрия Чайки, который уходит с поста генпрокурора, заявил, что пока никаких назначений не было, но пообещал проинформировать, если и когда такие назначения последуют.
В понедельник днем Кремль объявил, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, Чайка переходит на другую работу.
"Пока никаких назначений не было. Если и когда они последуют, мы незамедлительно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о новом месте работы Чайки.
Юрий Чайка
20 января, 14:11
Биография Юрия Чайки
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