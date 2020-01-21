Лекция об Андрее Рублеве

Лектор – директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева Михаил МИНДЛИН.
Лекция посвящена жизни и творчеству великого русского иконописца XV века Андрея Рублева, канонизированного Русской Православной церковью в 1988 году в лике преподобных святых.
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Лекция посвящена жизни и творчеству великого русского иконописца XV века Андрея Рублева, канонизированного Русской Православной церковью в 1988 году в лике преподобных святых.
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
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