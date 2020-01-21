Лекция об Андрее Рублеве

Лектор – директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева Михаил МИНДЛИН.



Лекция посвящена жизни и творчеству великого русского иконописца XV века Андрея Рублева, канонизированного Русской Православной церковью в 1988 году в лике преподобных святых.



*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.



Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!