Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-21T14:40+0300
https://ria.ru/20200121/1563664252.html
Питт рассказал о странном прозвище, которое ему придумал Ди Каприо
https://cdn21.img.ria.ru/images/156192/84/1561928475_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_9f9ee6b378a551fb3aff81fb722fa3dd.jpg
РИА Новости

Питт рассказал о странном прозвище, которое ему придумал Ди Каприо

14:40 21.01.2020
12706
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
© Sony Pictures Releasing / Columbia Pictures (2019)
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое придумал для него партнер по фильму "Однажды в... Голливуде" Леонардо Ди Каприо, сообщает Entertainment Weekly.

"Он называет меня "любовником". Это немного смущает меня, но я уже смирился", — прокомментировал он, когда общался с журналистами на премии Гильдии киноактеров.

Питт подчеркнул, что во время работы в кино большинство коллег-актеров сближается: они начинают переживать друг за друга, уважать, у них появляются совместные шутки.
"Все это довольно просто", — объяснил актер.
Ранее во время своей речи на "Золотой глобусе" Брэд Питт раскрыл, что ласково называет Ди Каприо "LDC".
Статуэтка Оскара
13 января, 17:05Культура
Кто на финишной прямой. Объявлены номинанты на "Оскар"
6221113
КультураСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоБрэд Питт (Уильям Бредли)США
Рекомендуем
Джек и Харриет Моррисон
В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
Змея в туалете жительницы Тулы
Жительница Тулы обнаружила у себя в туалете змею
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине
Ольга Бузова
Бузова установила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Самолет заходит на посадку
Пилоты рассказали, зачем гасят свет в салоне перед взлетом и посадкой
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
Зал судебных заседаний
СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
Юрий Чайка
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
В Кремле объяснили темпы подготовки поправок к Конституции
Сотрудник полиции
В Пскове женщина напала на школьников в раздевалке
Таблетки
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния