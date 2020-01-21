Питт рассказал о странном прозвище, которое ему придумал Ди Каприо

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американский актер Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое придумал для него партнер по фильму "Однажды в... Голливуде" Леонардо Ди Каприо, сообщает Entertainment Weekly.
"Он называет меня "любовником". Это немного смущает меня, но я уже смирился", — прокомментировал он, когда общался с журналистами на премии Гильдии киноактеров.
Питт подчеркнул, что во время работы в кино большинство коллег-актеров сближается: они начинают переживать друг за друга, уважать, у них появляются совместные шутки.
"Все это довольно просто", — объяснил актер.
Ранее во время своей речи на "Золотой глобусе" Брэд Питт раскрыл, что ласково называет Ди Каприо "LDC".
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