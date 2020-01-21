Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T12:03+0300
https://ria.ru/20200121/1563663870.html
Пресс-конференция о работе движения "Волонтеры Победы"
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о работе движения "Волонтеры Победы"

12:03 21.01.2020
104
3 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Волонтеры Победы": сохранение исторической памяти".
Участники:
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр БУГАЕВ;
- руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр ХИНШТЕЙН;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена МАЛЫШЕВА.

В ходе мероприятия будет рассказано о ключевых мероприятиях движения "Волонтеры Победы" в Год памяти и славы, о системе обучения добровольцев, занимающихся сохранением исторической памяти, а также о том, кто сможет стать Послом Победы и помочь в организации Парада Победы на Красной площади 9 мая.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Виктор Гюго
Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
Серж Саргсян
Защита экс-президента Армении Саргсяна сочла обвинение незаконным
Владимир Якушев
Биография Владимира Якушева
На уроке в школе
Во второй этап конкурса "Уроки Победы" вышли 525 школьных учителей
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Биография Дениса Мантурова
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Турчак считает, что правительство остается партийным
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Глава комитета Госдумы поздравил Кобылкина с переназначением
Петр Порошенко
Адвокат заявил, что Порошенко придет на допрос 24 января
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
В Турции заявили, что продолжат прилагать усилия для перемирия в Ливии
Максим Решетников
Биография Максима Решетникова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова поблагодарила Чайку за совместную работу
Кадр из фильма Идеальное убийство
Умер актер из фильма "Идеальное убийство" Уильям Богерт
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поставил задачу добиться повышения темпов роста экономики
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании Совета Федерации РФ . 25 ноября 2019
Силуанов призвал уточнить нацпроекты с учетом новых задач
Противотанковые гранаты РПГ-26, обнаруженные в мусорном баке в Житомирской области
На Украине нашли противотанковые гранаты в мусорном баке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния