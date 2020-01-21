Пресс-конференция о работе движения "Волонтеры Победы"

Участники:
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр БУГАЕВ;
- руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр ХИНШТЕЙН;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена МАЛЫШЕВА.
В ходе мероприятия будет рассказано о ключевых мероприятиях движения "Волонтеры Победы" в Год памяти и славы, о системе обучения добровольцев, занимающихся сохранением исторической памяти, а также о том, кто сможет стать Послом Победы и помочь в организации Парада Победы на Красной площади 9 мая.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр БУГАЕВ;
- руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр ХИНШТЕЙН;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена МАЛЫШЕВА.
В ходе мероприятия будет рассказано о ключевых мероприятиях движения "Волонтеры Победы" в Год памяти и славы, о системе обучения добровольцев, занимающихся сохранением исторической памяти, а также о том, кто сможет стать Послом Победы и помочь в организации Парада Победы на Красной площади 9 мая.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/