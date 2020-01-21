На немецкого врача подали в суд за попытку продать фальшивого Пикассо

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Стоматолога из немецкого Нойса обвиняют в том, что он пытался продать два десятка фальшивых картин Пабло Пикассо, . Стоматолога из немецкого Нойса обвиняют в том, что он пытался продать два десятка фальшивых картин Пабло Пикассо, сообщает ARTnews.

На встрече с экспертами из различных аукционных домов в одной из гостиниц Дюссельдорфа в январе 2017 года он уверял, что речь идет об аутентичных работах знаменитого художника и даже предоставлял сертификат подлинности, якобы выданный домом Пикассо.

Обвиняемый настаивал на том, что рукописные пометки на обороте холстов были сделаны сыном художника. Представители аукционных домов усомнились в подлинности работ и обратились в органы правопорядка.