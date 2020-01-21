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Культура
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На немецкого врача подали в суд за попытку продать фальшивого Пикассо
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РИА Новости

На немецкого врача подали в суд за попытку продать фальшивого Пикассо

13:07 21.01.2020
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© РИА Новости / Татьяна ФирсоваМан Рэй, портрет Пикассо. Ноябрь 1932 г.
Ман Рэй, портрет Пикассо. Ноябрь 1932 г.
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Стоматолога из немецкого Нойса обвиняют в том, что он пытался продать два десятка фальшивых картин Пабло Пикассо, сообщает ARTnews.
На встрече с экспертами из различных аукционных домов в одной из гостиниц Дюссельдорфа в январе 2017 года он уверял, что речь идет об аутентичных работах знаменитого художника и даже предоставлял сертификат подлинности, якобы выданный домом Пикассо.
Обвиняемый настаивал на том, что рукописные пометки на обороте холстов были сделаны сыном художника. Представители аукционных домов усомнились в подлинности работ и обратились в органы правопорядка.
Стоматологу, возможно, будут предъявлены обвинения в "незаконном использовании произведений, охраняемых авторским правом", а также в подделке сертификатов. Заседание районного суда Дюссельдорфа по этому вопросу запланировано на 28 января.
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