Генконсульство Узбекистана контролирует ситуацию с пожаром под Томском

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Генконсульство Узбекистана в Новосибирске взяло на контроль ситуацию с пожаром в Томской области, где погибли граждане Узбекистана, сообщил РИА Новости официальный представитель посольства республики в Москве Шахриёр Тургунбоев.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека сумели спастись. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
"Генконсульство Узбекистана в Новосибирске взяло ситуацию на контроль, поддерживает постоянный контакт с местными властями", - сказал представитель дипведомства.
Он добавил, что в здании, где произошел пожар, проживали рабочие лесоперерабатывающего предприятия.
"Были обнаружены тела 10 человек. По предварительным данным, все они граждане Узбекистана. Личности погибших устанавливаются. Двое потерпевших – также граждане Узбекистана отделались легкими ушибами и после оказания медицинской помощи были отпущены", - отметил собеседник агентства.