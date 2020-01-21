Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T11:55+0300
https://ria.ru/20200121/1563663582.html
Генконсульство Узбекистана контролирует ситуацию с пожаром под Томском
https://cdn22.img.ria.ru/images/156365/50/1563655076_0:0:974:548_1036x0_80_0_0_c89d9fb8ba1007eac0ef2f362b6b8d1c.jpg
РИА Новости

Генконсульство Узбекистана контролирует ситуацию с пожаром под Томском

11:55 21.01.2020
334
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Генконсульство Узбекистана в Новосибирске взяло на контроль ситуацию с пожаром в Томской области, где погибли граждане Узбекистана, сообщил РИА Новости официальный представитель посольства республики в Москве Шахриёр Тургунбоев.
Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека сумели спастись. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
Следственные действия на места пожара в доме в Томской области
Вчера, 11:39
СК опубликовал видео с места пожара в Томской области
"Генконсульство Узбекистана в Новосибирске взяло ситуацию на контроль, поддерживает постоянный контакт с местными властями", - сказал представитель дипведомства.
Он добавил, что в здании, где произошел пожар, проживали рабочие лесоперерабатывающего предприятия.
"Были обнаружены тела 10 человек. По предварительным данным, все они граждане Узбекистана. Личности погибших устанавливаются. Двое потерпевших – также граждане Узбекистана отделались легкими ушибами и после оказания медицинской помощи были отпущены", - отметил собеседник агентства.
Пожар в жилом доме в Томской области
Вчера, 10:55
Томский губернатор поручил проверить все лесопильные предприятия
010000
Обсудить 0
Пожар на томской лесопилкеУзбекистанТомская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в жилом доме в Томской области
Томский губернатор назвал предварительные причины пожара на лесопилке
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге нашли тело девушки рядом с оголенными проводами
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Пермском крае будут судить мужчину, ставившего пасынка на макароны
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
В Перми рассказали о пострадавших при прорыве трубы в отеле спасателях
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Сотрудники Следственного комитета РФ проводят следственные действия на месте пожара в частном доме в поселке Причулымский Асиновского района в Томской области, где погибли 11 человек. Стоп-кадр видео
Опознаны тела девяти граждан Узбекистана, погибших в Томской области
Пожар в Томской области
СК ищет главу компании, чьи работники погибли при пожаре под Томском
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
В Саратове проверят семью убитой девочки после жалобы в интернете
Следственные действия на места пожара в доме в Томской области
СК опубликовал видео с места пожара в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
Томский губернатор поручил проверить все лесопильные предприятия
Уничтожение делянки в лесных массивах Михайловского района, Уссурийской области
Жителей Приморья будут судить за выращивание 126 тысяч кустов конопли
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным
Путин во вторник проведет ряд встреч
Пожар в жилом доме в Томской области
Прокуратура начала проверки после пожара в Томской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния