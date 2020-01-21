Генконсульство Узбекистана контролирует ситуацию с пожаром под Томском

© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области Пожар в жилом доме в Томской области

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Генконсульство Узбекистана в Новосибирске взяло на контроль ситуацию с Генконсульство Узбекистана в Новосибирске взяло на контроль ситуацию с пожаром в Томской области , где погибли граждане Узбекистана , сообщил РИА Новости официальный представитель посольства республики в Москве Шахриёр Тургунбоев.

Пожар произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 квадратных метров в поселке Причулымский Асиновского района. Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще два человека сумели спастись. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.

"Генконсульство Узбекистана в Новосибирске взяло ситуацию на контроль, поддерживает постоянный контакт с местными властями", - сказал представитель дипведомства.

Он добавил, что в здании, где произошел пожар, проживали рабочие лесоперерабатывающего предприятия.