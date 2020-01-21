Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Заявления госсекретаря СШАо смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова

"Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. <...> По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России закон об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее. Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действий США по "экспорту свободы", — написала Захарова на своей фейсбук-странице.

По мнению дипломата, слова Помпео в очередной доказали, что Соединенные Штаты "никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов".

"Через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов — это решается в каждом случае по-разному. А "демократия" и "демократическое устройство" государств десятилетиями используются США как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры в этих странах", — подытожила Захарова.

Накануне Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV заявил, что США совместно с мировыми сообществом работают над сменой власти в Венесуэле. По словам госсекретаря, американская стратегия действенна и менять ее не требуется.

Ситуация в Венесуэле

В начале 2019 года в Боливарианской Республике начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. С тех пор глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо уже дважды объявлял себя "временным президентом". Повторную "присягу" он принес в этом январе.

Гуаидо поддерживают США и некоторые другие страны. Помпео заявлял, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступает Россия, а также, в частности, Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.