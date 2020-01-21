Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-21T13:58+0300
https://ria.ru/20200121/1563663539.html
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
https://cdn23.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_158:574:2776:2047_1036x0_80_0_0_d52767ac6bdf2c2cb1808293f7bd462e.jpg
РИА Новости

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

11:55 21.01.2020 (обновлено: 13:58 21.01.2020)
36507
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. <...> По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России закон об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее. Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действий США по "экспорту свободы", — написала Захарова на своей фейсбук-странице.

По мнению дипломата, слова Помпео в очередной доказали, что Соединенные Штаты "никогда не оставляли тактику вмешательства в дела независимых государств и политику смены режимов".
"Через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов — это решается в каждом случае по-разному. А "демократия" и "демократическое устройство" государств десятилетиями используются США как инструмент формирования нужной Вашингтону внутриполитической конъюнктуры в этих странах", — подытожила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
25 сентября 2019, 08:00
"Наш друг Путин". Что Мадуро ищет на "российской родине"
Накануне Помпео в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV заявил, что США совместно с мировыми сообществом работают над сменой власти в Венесуэле. По словам госсекретаря, американская стратегия действенна и менять ее не требуется.

Ситуация в Венесуэле

В начале 2019 года в Боливарианской Республике начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. С тех пор глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо уже дважды объявлял себя "временным президентом". Повторную "присягу" он принес в этом январе.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
7 января, 19:47Попытка госпереворота в Венесуэле
Гуаидо принес присягу "временного президента" Венесуэлы
Гуаидо поддерживают США и некоторые другие страны. Помпео заявлял, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступает Россия, а также, в частности, Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Ранее Мадуро в интервью американскому изданию Washington Post заявил, что готов к прямому диалогу с США, но предпочел бы говорить с Дональдом Трампом, так как считает, что Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несет ответственность за американского лидера в его политике в отношении республики.
Манит и зовет
Вчера, 13:57
Манит и зовет
73712941026
Обсудить 45
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМайк ПомпеоМария ЗахароваДональд ТрампМИД РФВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Единственный способ остановить варварство сша это ослабить их экономически, уйти от использования доллара, никогда не пользоваться американскими товарами и услугами
21 января, 12:03
ВИВасилий Иванов
14540006
Украинцы,а у Вас,конечно, сам народ вышел на майдан,США тут не причем.
21 января, 12:08
Максим Егорыч
91360007
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
США работают над сменой власти в Венесуэле, заявил Помпео
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар закрутил вентили: что будет с ценами на нефть
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Распределительный пункт нефтепровода в Белоруссии
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал НАФТА "стихийным бедствием"
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Мария Захарова на брифинге
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Бездомный на улице Барселоны, Испания
Об этом не расскажут миллиардеры: кто отнял у нас главное богатство
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Президент США Дональд Трамп
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
ООО «Нафтан» - один из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния