Центр содействия бизнесу создадут в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проработать вопрос создания Центра содействия бизнесу с целью оказания законодательной и организационной помощи инвесторам.
"Подмосковные предприниматели продолжают жаловаться на давление надзорных органов.
Одной из проблем является привлечение кредитов под производство. Необходимо создание Центра содействия бизнесу. Прошу профильный блок проработать этот вопрос и подумать как это можно организовать в ближайшее время", - сказал губернатор на заседании правительства региона во вторник.
В качестве примера создаваемой структуры, губернатор назвал Центр содействия региона, который функционирует с 2016 года.