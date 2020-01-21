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Новости Подмосковья
2020-01-21T11:53+0300
https://ria.ru/20200121/1563663490.html
Центр содействия бизнесу создадут в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости

Центр содействия бизнесу создадут в Подмосковье

11:53 21.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КРАСНОГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проработать вопрос создания Центра содействия бизнесу с целью оказания законодательной и организационной помощи инвесторам.
"Подмосковные предприниматели продолжают жаловаться на давление надзорных органов.
Одной из проблем является привлечение кредитов под производство. Необходимо создание Центра содействия бизнесу. Прошу профильный блок проработать этот вопрос и подумать как это можно организовать в ближайшее время", - сказал губернатор на заседании правительства региона во вторник.
В качестве примера создаваемой структуры, губернатор назвал Центр содействия региона, который функционирует с 2016 года.
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