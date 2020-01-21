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"Сколтех" разработает защищенный от санкций рынок 5G-оборудования
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РИА Новости

"Сколтех" разработает защищенный от санкций рынок 5G-оборудования

11:51 21.01.2020 (обновлено: 15:03 21.01.2020)
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© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan BaanСколковский институт науки и технологий
Сколковский институт науки и технологий
© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan Baan
Сколковский институт науки и технологий . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий ("Сколтех") займется созданием рынка оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей 5G, защищенного от внешних санкций, говорится в сообщении института.
"Сколтех" разработает платформу для создания оборудования 5G с открытой архитектурой (OpenRAN – Radio Access Network), что позволит операторам конкурировать с решениями иностранных вендоров.
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"Сколтех" победил в конкурсном отборе на предоставление грантов на господдержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) по тематике "Разработка единого цифрового платформенного решения, обеспечивающего эффективное проектирование и развертывание сетей радиодоступа, на основе гармонизированного с международным открытого стандарта связи нового поколения (5G)". "Итогом работы ЛИЦ станет цифровое платформенное решение, обеспечивающее серийное создание и развертывание линейки базовых станций пятого поколения в парадигме OpenRAN", - отмечается в релизе.
Институт будет реализовывать проект в сотрудничестве с российским производителем телеком-оборудования "Элтекс", одним из крупнейших экспортеров отечественных беспроводных решений "Радио Гигабит", а также Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Заказчик разработки – Минкомсвязь РФ. Оператор отбора ЛИЦ в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" - Российская венчурная компания. На реализацию программы центра будет выделен грант в размере 300 миллионов рублей.
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"Все разработанное оборудование будет поддерживать международные открытые протоколы OpenRAN. Задача ЛИЦ – дополнить стандарт с учетом специфики российского сегмента и способствовать его внедрению в качестве индустриального. Данный стандарт будет доступен всем отечественным производителям телеком-оборудования. В результате российские решения смогут выйти на рынки зарубежных стран и конкурировать с продукцией иностранных вендоров. Таким образом в РФ будет создан защищенный от внешних санкций и иных факторов риска рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей", - говорится в сообщении.
"Открытые протоколы OpenRAN позволят создать отечественные решения мирового уровня и выйти с ними на глобальный рынок. В итоге наши операторы смогут внедрять на своих сетях передовое российское оборудование, что ускорит развитие 5G в РФ и придаст дополнительное ускорение цифровизации различных сегментов экономики", - приводятся в сообщении слова руководителя ЛИЦ, кандидата физико-математических наук Виталия Шуба.
В декабре прошлого года "Сколтех", МТС и ГК "Элемент" (микроэлектронное СП АФК "Система" и "Ростеха") подписали соглашение о сотрудничестве в разработке и производстве в России оборудования для сетей 5G на основе международных открытых стандартов радиодоступа проекта OpenRAN.
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Сколковский институт науки и технологийРоссияТехнологии
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