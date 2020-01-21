"Сколтех" разработает защищенный от санкций рынок 5G-оборудования

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Сколковский институт науки и технологий (" Сколковский институт науки и технологий (" Сколтех ") займется созданием рынка оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей 5G, защищенного от внешних санкций, говорится в сообщении института.

"Сколтех" разработает платформу для создания оборудования 5G с открытой архитектурой (OpenRAN – Radio Access Network), что позволит операторам конкурировать с решениями иностранных вендоров.

"Сколтех" победил в конкурсном отборе на предоставление грантов на господдержку программ деятельности лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) по тематике "Разработка единого цифрового платформенного решения, обеспечивающего эффективное проектирование и развертывание сетей радиодоступа, на основе гармонизированного с международным открытого стандарта связи нового поколения (5G)". "Итогом работы ЛИЦ станет цифровое платформенное решение, обеспечивающее серийное создание и развертывание линейки базовых станций пятого поколения в парадигме OpenRAN", - отмечается в релизе.

Институт будет реализовывать проект в сотрудничестве с российским производителем телеком-оборудования "Элтекс", одним из крупнейших экспортеров отечественных беспроводных решений "Радио Гигабит", а также Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Заказчик разработки – Минкомсвязь РФ. Оператор отбора ЛИЦ в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" - Российская венчурная компания. На реализацию программы центра будет выделен грант в размере 300 миллионов рублей.

"Все разработанное оборудование будет поддерживать международные открытые протоколы OpenRAN. Задача ЛИЦ – дополнить стандарт с учетом специфики российского сегмента и способствовать его внедрению в качестве индустриального. Данный стандарт будет доступен всем отечественным производителям телеком-оборудования. В результате российские решения смогут выйти на рынки зарубежных стран и конкурировать с продукцией иностранных вендоров. Таким образом в РФ будет создан защищенный от внешних санкций и иных факторов риска рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей", - говорится в сообщении.

"Открытые протоколы OpenRAN позволят создать отечественные решения мирового уровня и выйти с ними на глобальный рынок. В итоге наши операторы смогут внедрять на своих сетях передовое российское оборудование, что ускорит развитие 5G в РФ и придаст дополнительное ускорение цифровизации различных сегментов экономики", - приводятся в сообщении слова руководителя ЛИЦ, кандидата физико-математических наук Виталия Шуба.