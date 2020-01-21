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Новости Подмосковья
2020-01-21T11:51+0300
https://ria.ru/20200121/1563663365.html
В Подмосковье в 2020 году будет создано 50 тысяч рабочих мест
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РИА Новости

В Подмосковье в 2020 году будет создано 50 тысяч рабочих мест

11:51 21.01.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСтроительство
Строительство
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Строительство
КРАСНОГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Порядка 50 тысяч рабочих мест будет создано в Московской области в 2020 году, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.
"В 2020 году мы планируем создать в регионе порядка 50 тысяч рабочих мест. В качестве инвестиций будет привлечено не менее 400 миллиардов рублей, а общий объем ввода нежилых объектов превысит 4 миллиона квадратных метров, - сказала Федотова на за заседании правительства региона во вторник.
По ее словам строительство и ввод коммерческих объектов осуществляется в рамках деятельности Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.
"До 2017 года срок выхода на стройку составлял более трех лет. Инвестору требовалось пройти 76 процедур, чтобы вывести проект на стройку. В согласовании проектов участвовало 31 ведомство. Сейчас нам удалось сократить срок выхода проекта до 14 месяцев" - добавила министр.
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