В Подмосковье в 2020 году будет создано 50 тысяч рабочих мест

КРАСНОГОРСК, 21 янв - РИА Новости. Порядка 50 тысяч рабочих мест будет создано в Московской области в 2020 году, сообщила министр жилищной политики региона . Порядка 50 тысяч рабочих мест будет создано в Московской области в 2020 году, сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова

"В 2020 году мы планируем создать в регионе порядка 50 тысяч рабочих мест. В качестве инвестиций будет привлечено не менее 400 миллиардов рублей, а общий объем ввода нежилых объектов превысит 4 миллиона квадратных метров, - сказала Федотова на за заседании правительства региона во вторник.

По ее словам строительство и ввод коммерческих объектов осуществляется в рамках деятельности Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.