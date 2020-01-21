В Перми рассказали о пострадавших при прорыве трубы в отеле спасателях

"Двое спасателей 34 и 59 лет городской службы спасения Перми получили термические ожоги конечностей, но обошлись аптечными средствами, сейчас они идут на поправку и чувствуют себя хорошо. Спасатели работают сутки, через трое, поэтому, сейчас пострадавшие спасатели дома, отдыхают", - рассказал РИА Новости Хлызов.

"Конечно мы сами подумаем, как отметить их, возможно это будет премия, и надеемся, что городские или краевые власти обратят на нас внимание и отметят спасателей. Так получилось, что городская служба спасения остается в стороне от наград, хотя наши сотрудники выполняют аналогичную работу, как и сотрудники МЧС", - сказал агентству Хлызов.