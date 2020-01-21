Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-21T11:50+0300
https://ria.ru/20200121/1563663343.html
В Перми рассказали о пострадавших при прорыве трубы в отеле спасателях
https://cdn24.img.ria.ru/images/156362/09/1563620910_0:0:1025:576_1036x0_80_0_0_4f6696ca960dcb230e565e6172aaf874.jpg
РИА Новости

В Перми рассказали о пострадавших при прорыве трубы в отеле спасателях

11:50 21.01.2020
396
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
УФА, 21 янв – РИА Новости. Два городских спасателя в Перми, помогавшие людям после затопления мини-отеля, идут на поправку и чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости заместитель директора Пермской городской службы спасения Павел Хлызов.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы. Еще трое пострадавших – два спасателя и администратор отеля отказались от госпитализации. В инциденте разбираются следователи и надзорные органы.
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вчера, 11:21
В Перми объявили в розыск владельца хостела, где погибли люди
"Двое спасателей 34 и 59 лет городской службы спасения Перми получили термические ожоги конечностей, но обошлись аптечными средствами, сейчас они идут на поправку и чувствуют себя хорошо. Спасатели работают сутки, через трое, поэтому, сейчас пострадавшие спасатели дома, отдыхают", - рассказал РИА Новости Хлызов.
Он подчеркнул, что были бы рады, если пострадавших спасателей наградят.
"Конечно мы сами подумаем, как отметить их, возможно это будет премия, и надеемся, что городские или краевые власти обратят на нас внимание и отметят спасателей. Так получилось, что городская служба спасения остается в стороне от наград, хотя наши сотрудники выполняют аналогичную работу, как и сотрудники МЧС", - сказал агентству Хлызов.
Сотрудники правоохранительных органов РФ у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вчера, 09:32
В Перми проверяют все хостелы после гибели людей в "Карамели"
310100
Обсудить 0
ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге нашли тело девушки рядом с оголенными проводами
Юрий Чайка
В Кремле прокомментировали переход Чайки на другую работу
Уничтожение делянки в лесных массивах Михайловского района, Уссурийской области
Жителей Приморья будут судить за выращивание 126 тысяч кустов конопли
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
В Саратове проверят семью убитой девочки после жалобы в интернете
Зал судебных заседаний
СМИ: пьяных правонарушителей хотят посылать на принудительное лечение
Пожар в жилом доме в Томской области
Генконсульство Узбекистана контролирует ситуацию с пожаром под Томском
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Мишустин назвал главные задачи нового правительства
Сотрудники правоохранительных органов РФ и медицинские работники у мини-отеля Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Врачи оценили состояние трех пострадавших в пермском хостеле
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Роспотребнадзор оценил вероятность распространения нового коронавируса
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Джонсоном в Берлине
Пожар в жилом доме в Томской области
Томский губернатор назвал предварительные причины пожара на лесопилке
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов назвал предложения похоронить Ленина кощунством
Сотрудник полиции
В Москве сын скальпировал мать во время ссоры, сообщили СМИ
Ученые в лаборатории
Российские ученые создают лекарство от умственной отсталости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России
02:25На Украине представили первый разведывательный беспилотник
02:19Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
02:15СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
02:07В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
02:05Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
01:59В Минобороны раскрыли время на защиту Москвы от ракетного удара
01:48Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
01:42Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
01:40В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
01:39Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
01:30Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту
01:22Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
01:18Пушков высмеял делегацию Украины в ПАСЕ после слов о России
01:09Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
01:02Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
00:54Совфед рассмотрит вопрос об утверждении Краснова генпрокурором
00:51Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
00:50В Мексике ограбили автобус с польскими туристами, сообщает СМИ
00:42Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
Лента новостейМолния