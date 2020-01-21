В Перми рассказали о пострадавших при прорыве трубы в отеле спасателях

УФА, 21 янв – РИА Новости. Два городских спасателя в Перми, помогавшие людям после затопления мини-отеля, идут на поправку и чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости заместитель директора Пермской городской службы спасения Павел Хлызов.
Прорыв трубы отопления в мини-гостинице "Карамель" на улице Советской Армии в Перми произошел в ночь на 20 января. По данным минздрава, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Трое с ожогами госпитализированы. Еще трое пострадавших – два спасателя и администратор отеля отказались от госпитализации. В инциденте разбираются следователи и надзорные органы.
"Двое спасателей 34 и 59 лет городской службы спасения Перми получили термические ожоги конечностей, но обошлись аптечными средствами, сейчас они идут на поправку и чувствуют себя хорошо. Спасатели работают сутки, через трое, поэтому, сейчас пострадавшие спасатели дома, отдыхают", - рассказал РИА Новости Хлызов.
Он подчеркнул, что были бы рады, если пострадавших спасателей наградят.
"Конечно мы сами подумаем, как отметить их, возможно это будет премия, и надеемся, что городские или краевые власти обратят на нас внимание и отметят спасателей. Так получилось, что городская служба спасения остается в стороне от наград, хотя наши сотрудники выполняют аналогичную работу, как и сотрудники МЧС", - сказал агентству Хлызов.